Gabriel López es padre: El actor le dio la bienvenida a su pequeñito ¡El Popy III!

El bebecita llega para llenar de felicidad el hogar del artista y Fabiola Arace

Por Elvis González
Jueves, 04 de septiembre de 2025 a las 11:06 am
Gabriel López y Diony López / Cortesía
El actor venezolano Gabriel López se ha convertido en padre de un hermoso pequeñito nacido el martes 2 de septiembre en Miami, Estados Unidos. A través de Instagram, el hijo del fallecido Diony López “Popy”, posteó imágenes y videos de los momentos más especiales vividos en el centro de salud con su pareja.

En quirófano, cargando al pequeñito, besando y acariciando a su pareja Fabiola Arace, es parte de las fotografías compartidas por López en el carrusel, despertando comentarios de felicitaciones.

Nombre del bebé

El actor que en Venezuela trabajó en importantes novelas como “Mi ex me tiene ganas”, “Amor a palos” y “Libres como el viento”, reveló el nombre del bebecito, que llega para darle amor y alegría al hogar que ha construido con Fabiola.

“Felipe Vincenzo 09/02/2025. Faby lo hiciste estupendo. Estoy orgulloso de ti. Gracias por traer a nuestro hijo al mundo”, escribió en el post.

El criollo había estado posteando en sus redes sociales todo el proceso de embarazo de su pareja, como la revelación, dolores y fotos de puro amor, en las que acariciaba la pancita de su amor.

Comentarios de amor

Artistas criollos llenaron la publicación de bonitas opiniones por ver la llegada del bebé como Juliet Lima, Víctor Drija, José Ramón Barreto, Yelena Maciel, Jalymar Salomón, Irene Esser, Viviana Gibelli, Luis Olavarrieta, Amanda Gutiérrez, Laura Chimaras y Maria Antonieta Duque, comentaron.

