Se encienden las alarmas del 5y6: En la carrera de los acumulados se presenta una retirada

La reunión número 34 da inicio al tercer y último meeting del año este domingo 07 de septiembre en el hipódromo La Rinconada, con una programación de 12 competencias, que no incluyen selectivas de grado mientras que el juego del 5y6 Nacional comenzará en la séptima competencia.

Yegua: Carrera de los acumulados del 5y6 La Rinconada Datos Hípicos

En la sexta de las válidas del juego de las mayorías que, tiene pautada a las 5:35 de la tarde, es para yeguas nacionales e importadas de cinco y más años ganadoras de una, en distancia de 1.100 metros, fueron inscritas 13 participantes.

La mañana de este jueves 04 de septiembre, el Instituto Nacional de Hipódromos, dio a conocer a través de sus diferentes redes sociales una segunda yegua retirada de dicha prueba válida, y se trata de la cataña Queen Vanemar (número 6), una presentada de Ademar Rodríguez Piñango, nacida y criada en el Haras Agua Miel, el cual iba a reaparecer luego de 43 días sin correr y contaba con la monta del jinete aprendiz Omar Rivas.

En su última actuación pública efectuada el día 26 de julio llegó octava a 15 cuerpos de la ganadora Sweet Genesis y hasta el momento posee campaña en lo que va de este año cuatro presentaciones sin lograr victoria.

Motivo Retiro: La Rinconada

Esta madura, presentó Claudicación Miembro Anterior Derecho, lo que no le permitirá estar presente en la carrera de los acumulados.