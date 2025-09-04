El final de la espera: Este caballo tiene nueve meses sin ganar, pero ahora gusta para sorprender en la R34

Suscríbete a nuestros canales

El calendario hípico de 2025 en el Hipódromo La Rinconada sigue su curso este domingo 7 de septiembre con una atractiva programación de doce carreras que comienza a la 1:00 de la tarde.

La jornada será imperdible para los aficionados, pues la emoción del 5y6 nacional arranca en la séptima carrera, con un premio a repartir de $1.250.000 para el cuadro único.

En esta trigésima cuarta reunión de la temporada, un ejemplar en particular capta la atención: un caballo que acumula nueve meses sin conseguir una victoria. El pupilo, que tiene un historial de 19 actuaciones y solo dos triunfos, logró su última victoria el 1 de diciembre de 2024, con el entrenamiento de David Palencia y la monta de Hemirxon Medina.

Para esta ocasión, el castaño, hijo de Gala Award en Princesa Miranda, correrá bajo el entrenamiento de Gilberto Larenguina, un preparador que también busca romper una racha negativa. En lo que va de temporada, Larenguina ha presentado 30 ejemplares sin conseguir la victoria. El caballo, que reapareció el pasado 17 de agosto con un sexto lugar, buscará poner fin a su sequía, mientras su entrenador intenta conseguir su primer lauro del año.

Ejercicios Previos: Carrera La Rinconada Domingo Datos

Un trabajo previo del castaño de cinco años propiedad del Stud ‘Primos Leon M.A.D.E” del 30 de agosto del presente año con el mismo Johan Aranguren quien lo montará este domingo en pelo 13,3 25,3 37,2 (600) 49,3 62,3 4p 75,4/91,4// veloz y tronó con remate de 11,4. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.

Ajuste final: Caballo 5y6 nacional Segunda Válida

Cabe destacar que en las hojas de ejercicios del día de ayer miércoles 3 de septiembre Feddstock hizo: Galopó dos vueltas, suaves, en pelo con jinete aprendiz Yonathan León.

Con la presión de sus respectivas rachas, este binomio tendrá la oportunidad de poner fin a una larga espera. Los aficionados hípicos estarán atentos a si la combinación de un ejemplar que busca su revancha y un entrenador que anhela su primera victoria de la temporada, logra convertir una historia de frustración en un final de película este domingo en La Rinconada