Franco Bellomo expone conflicto con actriz de “Somos Tú y Yo"

Después de más de 10 años de su polémica con la actriz Claudia Morales, el cantante Franco Bellomo profundizó acerca de las acusaciones de la estrella de “Somos Tú y Yo” referentes a la supuesta violencia doméstica que vivió.

Durante una entrevista para “El Candelero”, Bellomo negó rotundamente cualquier acto de agresión física hacia la hoy conocida como Alexandra Mey. En paralelo, describió esta relación como “tóxica” y, aseguró que, ella le quitó un apartamento en México.

Franco Bellomo: "Fue una de las peores relaciones"

El intérprete de “Pasaporte” aceptó que al principio veía a Morales como “la mujer perfecta”, pero, todo cambió cuando se mudaron juntos a México. “En México me encontré con una Claudia totalmente distinta”, dijo.

Asimismo, considera que “esa fue una de las peores relaciones que yo tuve en mi vida”. Desde sus múltiples problemas, el criollo mencionó que, no ha vuelto a saber de ella.

La pérdida de su apartamento

“Estábamos en un apartamento que compré y terminé sin apartamento”, explicó el artista. Posteriormente, indicó que, todo sucedió a raíz de una pelea que tuvieron, la cual desencadenó un fuerte conflicto y él, por “consejo” de su suegro decidió salir ese día de la vivienda.

“Cuando el papá me dijo que me fuera a un hotel mientras él se quedaba hablando con ella, ahí fue donde yo caí en el juego y más nunca vi el apartamento”, añadió.

Ante la duda sobre el propietario legal del apartamento, Franco explicó que, él le confió el dinero a su pareja y así poder adquirirlo, pues, en ese momento él no podía comprar ninguna propiedad en México.

“Yo me quedé literalmente en cero en México, por eso fue que caí en ese estado de depresión (…) me daba vergüenza llamar a mis papás y decirles: ‘mira, esa niña que ustedes decían, me dejó en la calle’”, aseveró el también productor musical.

Se defiende de las acusaciones

En el 2014, la actriz y cantante señaló a Franco de maltratarla física y psicológicamente y, aunque fue un caso que nunca pasó a mayores, sí causó incomodidad en el cantante, quien al día de hoy sostiene que no le hizo daño a su exnovia.

“Quien me conoce de verdad sabe que yo sería incapaz de levantarle la mano a una mujer, o sea, prefiero mocharme las manos. Ella dijo eso para defender todo lo que había sucedido”, respondió Bellomo.