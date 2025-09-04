¡Otro más! Salvador Pérez sigue haciendo historia con el equipo de Kansas City (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Salvador Pérez desde su debut en las Grandes Ligas se ha consolidado como uno de los mejores receptores latinos del beisbol, pero además, como un referente en los Reales de Kansas City, equipo del cual es capitán y máxima figura en la actualidad. El receptor venezolano es sinónimo de historia en este equipo y esta temporada 2025 continúa incrementando sus números que lo colocan en los principales departamentos de este equipo.

"Salvy", como es apodado, ha marcado una trayectoria notable desde que debutó en 2011 y durante todos estos años, su impacto dentro de la franquicia de Kansas City es histórica, incluso guiándolos a un campeonato de Serie Mundial en la temporada 2015.

En su más reciente juego, Pérez se fue de 3-1, con doble ante los Angelinos, llegando a 625 extrabases en su carrera en MLB, un número que le permitió subir un escalafón más en su historia con los Reales.

Salvador Pérez, un referente en Kansas City

Con su extrabase número 625 en las Grandes Ligas, Salvador Pérez escribió una nueva página en la historia de los Reales de Kansas City. El venezolano conectó un doble que le permitió igualar a Frank White en el tercer puesto de todos los tiempos dentro de la franquicia, consolidándose como uno de los bateadores más productivos y consistentes que han vestido el uniforme de los Reales.

Este hito reafirma el legado de “El Niño” como uno de los grandes referentes de Kansas City, donde ha construido una carrera marcada por poder, liderazgo y entrega. Cada batazo lo acerca más a los primeros puestos de la lista histórica y refuerza su estatus como un ícono latinoamericano en las Mayores, capaz de dejar huella tanto en la franquicia como en la historia del mejor béisbol del mundo.

Tras esta nueva marca, Salvador Pérez tiene de por vida en su carrera un total de 1.693 imparables, entre ellos 318 dobles, 11 triples y 296 jonrones. Además, tiene 993 carreras remolcadsa, 702 anotadas y promedio de .265.