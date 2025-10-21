LVBP: Este equipo comanda la liga en extrabases en el inicio de temporada

Suscríbete a nuestros canales

El inicio de la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) ha mostrado un panorama competitivo, con equipos buscando afinar su ofensiva y pitcheo. Entre los ocho equipos, los Leones del Caracas se destacan como el equipo con más extrabases en lo que va del torneo, demostrando que la capacidad de conectar hits largos podría marcar la diferencia en los primeros encuentros.

Poder y producción: la clave "melenuda"

Con 18 extrabases en este amanecer de campaña, los capitalinos no solo lideran en hits de dos o más bases, sino que también presentan cifras destacadas en otras áreas ofensivas. Con un wOBA de .398 y un promedio de bateo ajustado (GPA) de .306, muestran consistencia al momento de producir carreras.

Entre esos extrabases para la franquicia de Caracas, destacan 13 dobles, un triple y cuatro jonrones, en los primeros cuatro encuentros de la zafra.

Otros equipos como los Cardenales de Lara y los Tiburones de La Guaira también han mostrado signos de poder, con 17 y 13 extrabases respectivamente, pero aún no logran igualar la contundencia de los Leones. La capacidad de extender innings y colocar corredores en posición de anotar podría ser un factor determinante para mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la liga.

El inicio del torneo promete una competencia reñida, donde la producción de extrabases y la consistencia ofensiva serán esenciales para definir el rumbo de cada franquicia. Los Leones del Caracas con su ofensiva potente, parecen decididos a aprovechar su momento y marcar la pauta, mientras los demás equipos buscarán ajustar estrategias para no quedarse atrás en esta primera fase de la temporada 2025-2026 de la LVBP.