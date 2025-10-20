Wilfredo Tovar hace historia al igualar un registro de Henry Blanco en la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025/26 ha iniciado de manera muy positiva para el infielder Wilfredo Tovar. Durante años, Tovar ha sido una de las piezas más importantes de los Leones del Caracas, y de momento ha sabido demostrarlo nuevamente, ya que su rendimiento en los primeros juegos del año ha sido excelente.

En los cuatro compromisos que se han disputado, el oriundo de Santa Teresa del Tuy batea para .500/.556/.625/1.181, gracias a sus ocho inatrapables conectados en 16 turnos al bate, que además se han traducido en par de carreras impulsadas, que han servido para ayudar a una ofensiva colectiva que fue la mejor de la primera semana de campeonato.

Además, para añadirle más méritos al gran arranque que ha vivido Wilfredo Tovar en el apartado ofensivo del juego, nos encontramos con que sus ocho incogibles lo han hecho igualar una importante marca de otra ilustre gloria de los Leones del Caracas, como lo es Henry Blanco.

Wilfredo Tovar a la par de Henry Blanco

En la jornada de este domingo 19 de octubre, Wilfredo Tovar se fue de 5-4 ante Caribes de Anzoátegui, para sellar un día realmente sensacional con el madero. Además, estos cuatro hits le permitieron llegar a la cifra de 582 de por vida en la LVBP, para igualar en este renglón ofensivo a Henry Blanco, antiguo capitán de los Leones del Caracas.

Tovar inició además la cuenta regresiva rumbo a los 600 inatrapables en su carrera en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. De momento, solo 57 jugadores en toda la historia lograron esta marca, sin embargo, es probable que cuando el infielder caraquista llegue, sea el pelotero 60 en poseer al menos seis centenas de hits, ya que José "Cafecito" Martínez y Gorkys Hernández están a siete y tres imparables respectivamente de lograrlo.