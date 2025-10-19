Estos son los números generales del pitcheo de Leones del Caracas en el comienzo de la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

El inicio de temporada de los Leones del Caracas ha revelado una clara y sorprendente dicotomía en su cuerpo de lanzadores. Tras los primeros tres juegos, las estadísticas del pitcheo abridor han encendido las alarmas, mientras que el bullpen de relevistas ha emergido como una muralla impenetrable, manteniendo al equipo a flote.

La efectividad combinada del equipo, que promedia un total de 11.88 en los abridores y un estelar 1.03 en los relevos, muestra que la directiva de los Leones tiene trabajo urgente que hacer en la rotación, pero puede confiar plenamente en su bullpen.

Un inicio de pesadilla

La rotación inicial de los Leones ha tenido un comienzo complicado, incapaz de transitar más allá del cuarto inning en ningún juego. Los números totales en los primeros tres encuentros son contundentes y preocupantes.

En conjunto, los abridores han cubierto un total de 8.1 entradas lanzadas, un promedio de apenas 2.2 innings por salida. En ese lapso, han sido castigados con 13 hits y han permitido 11 carreras limpias, lo que arroja una astronómica efectividad (ERA) de 11.88. Además, han otorgado 3 boletos y ponchado a 10 bateadores.

Sus salidas individuales reflejan esta dificultad: en el primer juego solo pudieron sacar 3.1 innings con 5 hits y 5 carreras; en el segundo, apenas 2.0 innings con 4 hits y 4 carreras; y en el tercero, 3.0 innings con 4 hits y 2 carreras. Este patrón de salidas tempranas no es sostenible para un equipo con aspiraciones de campeonato.

El relevo: la muralla del Caracas

En contraste directo con sus abridores, el bullpen de los Leones se ha mostrado dominante, logrando apagar los fuegos dejados por la rotación y manteniendo a los rivales bajo control. Los relevistas han sido la verdadera fortaleza del equipo en este inicio:

Los relevistas han trabajado un total de 17.2 entradas lanzadas, más del doble que los abridores. En su labor, han sido casi intocables, permitiendo solo 8 hits y apenas 2 carreras limpias en todo ese lapso. Esta actuación se traduce en una minúscula efectividad (ERA) de 1.03. A pesar de otorgar 6 boletos, han logrado abanicar a 13 bateadores.

Los números son impresionantes y han mantenido al Caracas en la pelea. Sus actuaciones por juego han sido sólidas: 4.2 innings con 1 carrera; 7.0 innings con 1 carrera; y 6.0 innings sin permitir anotaciones.

