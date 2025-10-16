LVBP: Este es el primer lineup que presentan los Leones del Caracas

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) arranca hoy oficialmente para el resto de los equipos. Los Leones del Caracas, inician visitando la isla de margarita para enfrentarse a los subcampeones actuales, los Bravos de Margarita en una miniserie de dos compromisos.

Primer Lineup de José Alguacil

Para el primer choque de la zafra en el estadio Nueva Esparta de Guatamare, el mánager José Alguacil presenta la siguiente alienación:

Yonathan Daza CF Oswaldo Arcia DH José Rondón LF Aldrem Corredor 1B Jhonny Pereda C Wilfredo Tovar 3B Victor Bericoto RF Erick Brito 2B Gabriel Noriega SS

El abridor será el cubano Luis Romero (Pitcher Derecho) quien en las dos últimas campañas había vestido el uniforme de los Tiburones de La Guaira. En la 24-25 dejó efectividad de 8.58 en 28.1 entradas lanzadas. Una relación ponches/boletos de 20/17, récord de 0-5 y un WHIP de 1.72 en siete aperturas.