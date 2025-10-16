LVBP: Tiburones salen con su mejor lineup para medirse a Águilas

Suscríbete a nuestros canales

A partir de las 7:00 pm comenzará a respirarse beisbol en Maracaibo. Y es que la temporada 2025-2026 de la LVBP levanta su telón en una de las ciudades del país más beisboleras, cuyo estadio Luis Aparicio "El Grande" tiene todo listo para presenciar un imperdible encuentro entre Tiburones de La Guaira y Águilas del Zulia.

Esta será una campaña en la que ambas organizaciones apuntan muy alto en sus respectivos objetivos. Por un lado, los escualos quieren celebrar un nuevo campeonato tras romper la sequía de títulos hace un par de años; mientras que por el otro, los rapaces cuentan con casi una década sin regalarle una alegría a su fiel fanaticada.

Tiburones y Águilas con lineups de calidad

El manager Gregorio Petit tiene intenciones de debutar con los litoralenses por todo lo alto. Es por eso que en esta primera cita no se guardó nada en su lineup y apuesta por varios nombres de peso. El lanzador abridor es el importado Zac Grotz.

Lineup Tiburones de La Guaira

Franklin Barreto (CF) Gabriel Arias (DH) Máximo Acosta (SS) Daniel Montaño (RF) Jimmy Kerrigan (LF) Luis Guillorme (3B) José Córdova (1B) Tomás Telis (C) Jadher Areinamo (2B)

En la acera de enfrente, a su vez, el conjunto local repite con un timonel de vasta experiencia en la LVBP como Lipso Nava. Y es que justamente se trata del estratega que le dio ese último campeonato a los zulianos por allá en la 2016-2017. El abridor para hoy es Andry Lara.

Lineup Águilas del Zulia