Flavio Caballero, el actor colombiano que conquistó las telenovelas en Venezuela

Flavio Caballero, un actor recordado por el público venezolano que conquistó la pantalla con sus personajes emblemáticos recientemente arribó a sus 67 años. Aunque poco se sabe de él en la actualidad su talento marcó generaciones.

Con créditos en diversas telenovelas venezolanas como “Leonela”, “El Desprecio”, “Amanda Sabater”, “Estrambótica Anastasia” y “Mi Gorda Bella”, logró gran relevancia dentro del entretenimiento nacional.

Nacido en Cartagena, Colombia, emigró a Venezuela junto a su familia desde muy joven y se interesó por la psicología. Sin embargo, con el tiempo perdió el interés y se centró en la actuación encontrando su gran pasión.

Cursó estudios en el Instituto de Arte Dramático Juana Sujo y luego en el Instituto Nacional de Teatro, además, siguió preparándose en Estados Unidos y Brasil antes de debutar en la gran pantalla con el “El Pirata Negro”. Desde entonces siguió sumando proyectos nacionales e internacionales.

Un actor de telenovelas

A pesar de haber hecho cine y teatro, su gran reconocimiento llegó gracias a los dramáticos de RCTV. Además, su personaje “El Venerable José Gregorio Hernández”, también marcó su carrera en el país.

Desde los años 80 con su debut en la televisión consiguió personajes destacables que lo posicionaron como uno de los grandes de la época, protagonizando “Amanda Sabater” junto a Maricarmen Regueiro Lorenzo, con su papel de Iván Moros.

Sin embargo, e 2007 tras el cierre de Radio Caracas Televisión fue despedido, el actor Flavio Caballero regresó a su natal Colombia, onde actuó en “El Joe, la leyenda”, una telenovela de RCN Televisión, y en “El cartel de los sapos”.

En la actualidad se encuentra radicado junto a su familia en Miami, Estados Unido, pero no goza de redes sociales. Cabe destacar que el pasado 6 de octubre cumplió 67 años.