Este es el equipo con la mejor ofensiva en el inicio de la LVBP 2025/26

La primera semana de la temporada 2025/26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional cerró este domingo 19 de octubre, y de momento, se puede decir que las emociones no han estado para nada ausentes de los terrenos de juego de nuestro país, ya que el beisbol que se ha vivido es de alto nivel.

Como suele ser en nuestra pelota profesional desde hace muchísimos años, lo que parece predominar en este arranque de la zafra es la ofensiva. De momento, hemos visto a varios equipos explotar todo el potencial ofensivo que poseen, y eso les ha permitido acumular una buena cantidad de victorias en los pocos compromisos que se han jugado hasta ahora.

Si bien sigue siendo muy temprano para juzgar el nivel de los equipos en los diferentes apartados del juego, a continuación repasaremos cuáles fueron las mejores ofensivas colectivas de la primera semana de campeonato, una en la que varias novenas aprovecharon para demostrar que tienen material de sobra para batear bastante.

Mejores equipos ofensivos de la primera semana

Luego de que se completara la primera semana de la campaña 2025/26 de la LVBP, hay dos equipos que aparecen con claridad como las mejores ofensivas hasta ahora: Tiburones de La Guaira y Leones del Caracas, quienes son los únicos que, de momento, batean por encima de los .300 puntos de promedio.

En general, parece difícil sacar diferencia entre estos dos equipos. Leones posee mejor porcentaje de embasado (.402) y mejor OPS (.902), pero Tiburones es el líder en average (.333) y es el equipo que más carreras ha anotado (33). Si tenemos en cuenta que la ofensiva de La Guaira ha tomado 12 turnos más, podríamos decretar un empate técnico y resaltar que Leones y Tiburones han sido las mejores ofensivas de este inicio del año.

Por otro lado, parece ser claro que la ofensiva a la que más le ha costado arrancar es a la de los Navegantes del Magallanes. A pesar de los buenos nombres que poseen, y de que en Maracaibo lucieron mejor, "La Nave" posee el peor promedio colectivo (.203), el segundo peor OPS (.599) y son el equipo con menos carreras anotadas (15).

Líderes en promedio al bate: