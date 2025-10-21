LVBP: Estos son los partidos programados para la jornada del 21 de octubre

Suscríbete a nuestros canales

Durante la primera semana del torneo 2025/2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), los Tigres de Aragua, con su nuevo y flamante mánager, Oswaldo Guillén, iniciaron con buen pie esta nueva etapa para la franquicia; de 5 partidos ganaron 4, de forma consecutiva, ocupando el primer puesto en la tabla de posiciones.

Por su parte, Leones del Caracas mostró alta producción ofensiva, amén de un cuerpo de relevistas que realizó gran trabajo, mismo que resultó un bálsamo que minimizó el daño que recibieron los monticulistas de inicio. De 4 encuentros se ganaron 3, útiles para ubicarse segundos en el standing y con el valor agregado de que se consiguieron cuando queda por resolver la situación con su grupo de importados.

LVBP: Tigres y Leones por más rugidos

Asimismo, Tiburones de La Guaira, Bravos de Margarita y Águilas del Zulia en cuatro compromisos jugaron para .500, 2 lauros por 2 caídas; Cardenales de Lara en 5 dejó 2 y 3, mientras Caribes de Anzoátegui (a pesar de su gran bateo) y Navegantes del Magallanes (empero el excelso trabajo de su pitcheo) quedaron con 1-3.

En líneas generales los ocho clubes evidenciaron aspectos que deben mejorar, algo natural en prácticamente todos los comienzos, y esos aplicativos podrían comenzar a apreciarse en el transcurso de la segunda semana, que arranca este 21 de octubre con jornada llena.

Leones visitará a Tiburones en el Estadio Universitario

Cardenales se trasladará al puerto de los Navegantes, Estadio José Bernardo Pérez

Bravos va a su primer ciclo de giras, comenzando en el Estadio Alfonso “Chico” Carrasquel, sede de los Caribes que a su vez, abordarán su primer lapso de días en casa.

Águilas en su semana de gira va contra Tigres en el Estadio José Pérez Colmenares.

Cada una de las beligerancias pautadas a iniciar a las 7:00 pm.