Tomás Rincón está de luto: "Descansa en paz mi Hulk"

El futbolista venezolano Tomás Eduardo Rincón Hernández está de luto por la muerte de su querido abuelo. A través de Instagram, el deportista posteó un carrusel de imágenes de los momentos más felices que vivió al lado del señor, junto a un desgarrador mensaje de despedida.

Triste despedida

Tomás aseveró que el señor a quien llamada de cariño “Mi Hulk”, fue en su vida inspiración para lograr sus sueños en el fútbol nacional e internacional. Además, resaltó que el ejemplo de su abuelo por siempre quedará marcado en su corazón, memoria y alma.

“Abuelito Gracias por ser mi inspiración. Gracias por enseñarme con tu ejemplo y por ser una fuente constante de motivación. Te quiero mi Viejo, descansa en Paz mi Hulk”, escribió en su perfil de la camarita.

En las diversas imágenes postadas por el centrocampista en el Santos F. C, se aprecian los momentos mágicos en la playa, gimnasio, de viaje, almorzando y en la intimidad de su hogar junto a otros familiares.

Palabras de fuerza

Los 1,2 millones de seguidores de tachirense de 37 años, no dudaron en escribirle palabras de aliento y condolencias en un momento tan difícil de su vida.

Hasta el momento Rincón no ha informado de qué murió, edad y dónde falleció el señor.

“Lo siento mucho generale”, “Capi estamos contigo”, “Que Dios lo tenga en su gloria”, “Nuestras sinceras condolencias”, son algunas de las opiniones.