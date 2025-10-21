Venezolanos piden el regreso Melissa "Reina del rock"

Suscríbete a nuestros canales

“A punta de caramelo”, “Cuestión de Feeling”, “No soy una señora”, “Perdiendo el control”, “Una especie en extensión”, son algunos de los temas más populares de la cantante y compositora Melissa Griffiths, mejor conocida como Melissa. Una estrella que cautivó a los venezolanos con su voz única.

La nacida el 14 de diciembre de 1957 en Lima, Perú, y especializada en géneros como el jazz, rock, pop y balada, se ganó el cariño del público criollo, y aunque lleva años lejos del medio, siguen recordándola como una artista con una fuerza muy grande.

El público la pide de regreso

Recientemente una popular página de Instagram llamada Cheverezolano recordó a la cantante con un video de sus canciones y larga trayectoria, despertando comentarios de cariño en muchos internautas que desean verla de nuevo en los escenarios, derrochando talento.

La cuenta resaltó como Melissa se ganó con trabajo duro el apodo de la “Reina del rock”, y se consagró según reportes como la primera mujer en llenar el Poliedro de Caracas. Fue el 16 de noviembre de 1985, que logró la hazaña con un show al cual asistieron alrededor de 11 mil personas.

Antes de comenzar su carrera como solista fue corista del cantante Colina, y entonaba populares canciones en inglés en sitios nocturnos, donde fue descubierta por Rodolfo Rodríguez, quien era el presidente de la disquera Sonorodven.

Con su música logró llevarse múltiples premios entre ellos 5 Premios Ronda y un Meridiano de Oro, como la "Mejor Cantante Femenina Juvenil" por su álbum Melissa II.

Comentarios de cariño

Una de las primeras en comentar el clip fue la cantante Kiara, quien dedicó unas bonitas palabras para su colega en la música. “Maravillosa, única e irrepetible”.

Otros escribieron: “Queremos una gira por toda Venezuela. Te queremos Melissa”, “Yo aún la extraño”, “No sabemos qué pasó allí, llegamos a creer que estuvo MUY MAL REPRESENTADA”, “Grandes recuerdos en sus momentos. Ella marcó mi adolescencia”, opinaron.