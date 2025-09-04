Guillermo Dávila compartirá escenario junto a su hijo no reconocido

Este próximo 6 de septiembre, Guillermo Dávila tiene una cita pendiente con el público peruano en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, en donde cantará por primera vez con su hijo Vasco Madueño.
El concierto forma parte de su gira “Cantaré para ti”, con el cual recorrerá varios países de Latinoamérica y ahora será el turno de Perú, sin embargo, para sorpresa del público el cantante venezolano le extendió una invitación al joven para reunirse.
Por ahora se desconoce detalles del show y cuál será la canción que ambos interpretaran juntos. Vasco Madueño, quien creció alejado de su padre desarrolló su misma pasión por la música, y ahora, quedará demostrado sobre el escenario.
Para Guillermo Dávila cantar con su hijo es todo un sueño hecho realidad, así lo dio a conocer junto al anuncio. “Sobre todo, voy a estar compartiendo por primera vez mi escenario con mi hijo Vasco. No te lo puedes perder. La vamos a pasar fabulosamente bien”, dijo con entusiasmo.
Hijo no reconocido de Guillermo Dávila
Por años se dijo que Guillermo Dávila tenía un hijo no reconocido en Perú, sin embargo, este habría negado su paternidad. No fue hasta 2021, cuando el venezolano accedió realizar una prueba de ADN confirmando ser el progenitor del jovencito.
Luego de esto, los acercamientos fueron intentos fallidos hasta hace poco que padre e hijo pudieron reconciliarse. Madueño, pasó por un momento muy duro cuando su madre enfermó, por lo que se vio obligado a solicitar ayuda y a realizar un concierto benéfico.
El criollo acudió a su llamado y públicamente se propuso ayudarlos. No fue hasta su visa a Perú que ambos se mostraron juntos una vez más.