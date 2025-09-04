Estos son los lanzadores venezolanos para la jornada de este 4 de septiembre

Suscríbete a nuestros canales

Ranger Suárez será el encargado de abrir la jornada de este jueves de 4 de septiembre en las Grandes Ligas. El lanzador será el único venezolano en subirse en el montículo y buscará mantener su dominio en la parte complementaria con los Phillies de Philadelphia.

Pese a que se fue sin decisión en su última apertura contra los Bravos de Atlanta, el serpentinero venía de dos presentaciones notables y por encima de lso 10 ponches entre sus más recientes aperturas. El nativo de Pie de Cuesta tendrá la oportunidad de aspirar su undécima victoria en la vigente campaña frente a los Cerveceros de Milwaukee.

Ranger Suárez protagonizará uno de los mejores duelos en el morito para la cartelera de este jueves. Por los Brewers, Freddy Peralta será el encargado de asumir la responsabilidad en el morito, con el objetivo de consolidar su camino como aspirante al Cy Young de la Liga Nacional.

Ranger Suárez vs Freddy Peralta

El criollo se ha consolidado como uno de los mejores lanzadores de los Filis en la actual temporada de MLB. El lanzador estará en busca de su primera victoria en su trayectoria ante Milwaukee, ya que colecciona una derrota (0-1), 21 ponches y una efectividad 3.04 en cinco apariciones en la lomita el equipo de la División Central de la Liga Nacional.

Además de mejorar su registros en la presente campaña, Suárez tiene el objetivo de afianzar el dominio de Philadelphia en el Este del viejo circuito. Previo a la jornada de este jueves, la tropa de Rob Thomson está posicionada en la cima con una diferencia de 5.5 juegos de los Mets de Nueva York.

Ranger Suárez luce estadísticas destacadas en 2025 con récord de 10 juegos ganados y seis reveses, WHIP de 1.17, 124 abanicados y una efectividad de 3.02 en 131.0 innings lanzados.