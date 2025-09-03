|1
|Entradas
|SEA
|TB
|1º
|Junior Caminero pega sencillo con línea a jardinero derecho Dominic Canzone. Yandy Díaz anota Brandon Lowe a 2da.
|0
|1
|1º
|Josh Lowe pega sencillo con línea a jardinero derecho Dominic Canzone. Brandon Lowe anota Junior Caminero a 3ra.
|0
|2
|1º
|Jake Mangum pega sencillo con rodado a jardinero izquierdo Randy Arozarena. Junior Caminero anota Josh Lowe a 2da.
|0
|3
|1º
|Hunter Feduccia out con elevado de sacrificio a jardinero izquierdo Randy Arozarena. Josh Lowe anota.
|0
|4
|2º
|Brandon Lowe out con elevado de sacrificio a jardinero central Julio Rodríguez. Bob Seymour anota Chandler Simpson a 3ra.
|0
|5
|2º
|Junior Caminero pega doble (25) con línea fuerte a jardinero central Julio Rodríguez. Chandler Simpson anota Yandy Díaz a 3ra.
|0
|6
|2º
|Hunter Feduccia pega sencillo con rodado a jardinero central Julio Rodríguez. Junior Caminero anota Josh Lowe anota Jake Mangum a 3ra.
|0
|8
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|R. Arozarena LF
|1-0
|0
|0
|0
|.241
|C. Raleigh DH
|1-0
|0
|0
|0
|.242
|J. Rodríguez CF
|1-0
|0
|0
|0
|.264
|J. Naylor 1B
|1-0
|0
|0
|0
|.280
|E. Suárez 3B
|1-0
|0
|0
|0
|.237
|J. Polanco 2B
|1-1
|0
|0
|0
|.256
|D. Canzone RF
|1-0
|0
|0
|0
|.278
|M. Garver C
|1-0
|0
|0
|0
|.212
|J. Crawford SS
|1-0
|0
|0
|0
|.262
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|George Kirby
|2.0
|7
|10
|1
|54-38
|4.47
|Eduard Bazardo
|0.0
|0
|0
|0
|0-0
|2.65
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|C. Simpson LF
|2-1
|1
|0
|0
|.290
|Y. Díaz DH
|2-2
|1
|0
|0
|.290
|B. Lowe 2B
|1-1
|1
|0
|1
|.266
|J. Caminero 3B
|2-2
|2
|0
|2
|.265
|J. Lowe RF
|1-1
|2
|0
|1
|.239
|J. Mangum CF
|2-1
|0
|0
|1
|.289
|H. Feduccia C
|1-1
|0
|0
|3
|.120
|C. Williams SS
|2-0
|0
|0
|0
|.219
|B. Seymour 1B
|1-1
|1
|0
|0
|.222
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Adrian Houser
|3.0
|0
|1
|2
|27-20
|2.76
|
Seattle
|
Tampa Bay
|1
|H
|10
|0
|HR
|0
|1
|TB
|12
|0
|DEB
|3
|
Seattle
|
Tampa Bay
|1
|K
|2
|38
|ST
|20
|10
|H
|1
|0
|BB
|0
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|Mariners
|0
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|0
|1
|0
|Rays
|4
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|10
|0
|Entradas
|SEA
|TB
|baja
|1º
|Junior Caminero pega sencillo con línea a jardinero derecho Dominic Canzone. Yandy Díaz anota Brandon Lowe a 2da.
|0
|1
|baja
|1º
|Josh Lowe pega sencillo con línea a jardinero derecho Dominic Canzone. Brandon Lowe anota Junior Caminero a 3ra.
|0
|2
|baja
|1º
|Jake Mangum pega sencillo con rodado a jardinero izquierdo Randy Arozarena. Junior Caminero anota Josh Lowe a 2da.
|0
|3
|baja
|1º
|Hunter Feduccia out con elevado de sacrificio a jardinero izquierdo Randy Arozarena. Josh Lowe anota.
|0
|4
|baja
|2º
|Brandon Lowe out con elevado de sacrificio a jardinero central Julio Rodríguez. Bob Seymour anota Chandler Simpson a 3ra.
|0
|5
|baja
|2º
|Junior Caminero pega doble (25) con línea fuerte a jardinero central Julio Rodríguez. Chandler Simpson anota Yandy Díaz a 3ra.
|0
|6
|baja
|2º
|Hunter Feduccia pega sencillo con rodado a jardinero central Julio Rodríguez. Junior Caminero anota Josh Lowe anota Jake Mangum a 3ra.
|0
|8
