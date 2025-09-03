Play by Play

Play by Play

MIA 5
WSH 10


NYM 2
DET 6


TEX 0
AZ 2


BAL 7
SD 5


LAD 0
PIT 2
B: 3
S: 2
O: 1
TOR 7
CIN 5
B: 0
S: 1
O: 2
CLE 7
BOS 1
B: 2
S: 2
O: 2
SEA 0
TB 8
B: 0
S: 0
O: 0
LAA 0
KC 0
B: 2
S: 0
O: 0
ATL 0
CHC 1
B: 2
S: 2
O: 2
CWS 1
MIN 2
B: 1
S: 2
O: 1
PHI 0
MIL 5
B: 0
S: 0
O: 0
ATH 0
STL 0
B: 0
S: 0
O: 2
NYY 0
HOU 0
B: 1
S: 2
O: 1
Warmup
SF 0
COL 0

SEA
73-66 (.525)
0
Baja 3rd 0 out
8

TB
69-69 (.500)
Bob Seymour

AL BATE

Bob Seymour (1B)
1 - 1
Eduard Bazardo

LANZA

Eduard Bazardo
0.0 IP, 0 CL, 0 K, 0 NP
Bolas:
 
 
 
 
Strikes:
 
 
 
Outs:
 
 
 
en bases: 1B: Base vacía 2B: Base vacía 3B: Base vacía
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
0 0 0 - - - - - - 0 1 0
4 4 - - - - - - 8 10 0
Entradas SEA TB
Junior Caminero pega sencillo con línea a jardinero derecho Dominic Canzone. Yandy Díaz anota Brandon Lowe a 2da. 0 1
Josh Lowe pega sencillo con línea a jardinero derecho Dominic Canzone. Brandon Lowe anota Junior Caminero a 3ra. 0 2
Jake Mangum pega sencillo con rodado a jardinero izquierdo Randy Arozarena. Junior Caminero anota Josh Lowe a 2da. 0 3
Hunter Feduccia out con elevado de sacrificio a jardinero izquierdo Randy Arozarena. Josh Lowe anota. 0 4
Brandon Lowe out con elevado de sacrificio a jardinero central Julio Rodríguez. Bob Seymour anota Chandler Simpson a 3ra. 0 5
Junior Caminero pega doble (25) con línea fuerte a jardinero central Julio Rodríguez. Chandler Simpson anota Yandy Díaz a 3ra. 0 6
Hunter Feduccia pega sencillo con rodado a jardinero central Julio Rodríguez. Junior Caminero anota Josh Lowe anota Jake Mangum a 3ra. 0 8
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
R. Arozarena LF 1-0 0 0 0 .241
C. Raleigh DH 1-0 0 0 0 .242
J. Rodríguez CF 1-0 0 0 0 .264
J. Naylor 1B 1-0 0 0 0 .280
E. Suárez 3B 1-0 0 0 0 .237
J. Polanco 2B 1-1 0 0 0 .256
D. Canzone RF 1-0 0 0 0 .278
M. Garver C 1-0 0 0 0 .212
J. Crawford SS 1-0 0 0 0 .262




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
George Kirby 2.0 7 10 1 54-38 4.47
Eduard Bazardo 0.0 0 0 0 0-0 2.65
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
C. Simpson LF 2-1 1 0 0 .290
Y. Díaz DH 2-2 1 0 0 .290
B. Lowe 2B 1-1 1 0 1 .266
J. Caminero 3B 2-2 2 0 2 .265
J. Lowe RF 1-1 2 0 1 .239
J. Mangum CF 2-1 0 0 1 .289
H. Feduccia C 1-1 0 0 3 .120
C. Williams SS 2-0 0 0 0 .219
B. Seymour 1B 1-1 1 0 0 .222




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Adrian Houser 3.0 0 1 2 27-20 2.76

Seattle
Tampa Bay
1 H 10
0 HR 0
1 TB 12
0 DEB 3

Seattle
Tampa Bay
1 K 2
38 ST 20
10 H 1
0 BB 0
Posiciones AL West
JG JP PCT DIF RACHA
Astros 76 63 .547 - L1
Mariners 73 66 .525 3.0 L2
Rangers 72 69 .511 5.0 L2
Angels 65 73 .471 10.5 W1
Athletics 64 76 .457 12.5 L1
Posiciones AL East
JG JP PCT DIF RACHA
Blue Jays 80 59 .576 - W1
Yankees 77 61 .558 2.5 W1
Red Sox 78 62 .557 2.5 W3
Rays 69 69 .500 10.5 W5
Orioles 64 76 .457 16.5 W3
Probabilidad de ganar
98.8 %
3 parte baja
(B:0 S:0 O:0)

Seattle 0 - 8 Tampa Bay
Cambio de Lanzador: Eduard Bazardo reemplaza a George Kirby.
Datos del encuentro
Estadio: George M. Steinbrenner Field
Localidad: Tampa, Florida
El clima: Partly Cloudy, 85 ºF
Capacidad: 10.387
Árbitros:
Home Plate: Alex Tosi
1era base: Cory Blaser
2da base: James Jean
3era base: Manny Gonzalez
