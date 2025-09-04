Muy enamorada, Daniela Bascopé presume video junto a su novio

Suscríbete a nuestros canales

La querida y respetada actriz venezolana Daniela Bascopé trae nuevas novedades en su vida amorosa, al presumir en redes sociales la feliz relación que se encuentra viviendo con Ricardo López. La protagonista de “El árbol de Gabriel”, se mostró muy feliz con su novio en la playa.

La criolla que lleva varios años fuera de Venezuela, estuvo en una relación con el también actor Iván Tamayo, frutó de ese amor nació su hijo Santiago Jesús, en el año 2019 en la Ciudad de México. Sin embargo, el amor se acabó en el 2023, cuando ambos anunciaron la ruptura.

Nuevo amor

A través de Instagram, Daniela que acumula 1,1 mil seguidores posteó un video pasando momentos de diversión y amor con el ingeniero venezolano. Juntos corrieron por la hermosa playa y se lanzaron en el agua, demostrando la complicidad que tienen.

En el clip a Bascopé se le ve muy risueña y feliz con esta nueva etapa, de vivir al máxima momentos increíbles con Ricardo de quien se conoce muy poco.

Los seguidores de la artista no solo aplaudieron verla con el corazón llenito de amor, con su hijo y nueva pareja, sino también el cuerpazo que luce con el traje de baño de dos piezas.

“Yo quiero tener ese abdomen”, “Este está muy guapo”, “Me encanta verla tan feliz. DIOS siga colmando su vida de bendiciones”, “Que espectacular verte tan feliz, te mereces eso y más”, son algunas de las opiniones.

Ruptura con Iván

Fue el 6 de septiembre de 2023, que la actriz y cantante venezolana informó en Instagram que se había separado de su esposo Iván Tamayo, con quien sostuvo una relación de diez años.

Tras la ruptura el actor comentó en una entrevista que fue muy difícil tratar de salvar una relación que ya estaba mal.

“Yo creo que las relaciones que perduran es porque hay un acuerdo de caminar en la misma dirección, una vez que eso se rompe y que cada quien quiere llevar caminos distintos es muy difícil tomar las riendas”, dijo.