Willson Contreras deja su huella con increíbles marcas con Cardenales de San Luis (+video)

Willson Contreras se echó el equipo al hombro en la jornada de este miércoles en las Grandes Ligas. El primera base comandó la victoria de los Cardenales de San Luis (5-1) con una presentación superlativa con el madero ante los Atléticos de Oakland.

El venezolano remolcó cuatro de los cinco carreras de su equipo para consagrarse como el MVP del partido. El inicialista fue baluarte para que los pájaros rojos se quedara con el serie, ganando dos de los tres compromisos en el Busch Stadium.

Willson Contreras abrió las acciones en el marcador con sencillo para traer las primeras dos anotaciones en la parte baja de la tercera entrada. El bate volvió a ser oportuno en la baja del octavo capítulo para sellar la victoria de los Cardinals con su primer triple de la temporada para empujar par de anotaciones y poner cifras definitivas en la pizarra. El nativo de Puerto Cabello terminó su actuación tras ligar de 4-3 con cuatro impulsadas.

Willson Contreras registra tope personal en MLB

La figura de San Luis dejó atrás su baja producción ofensiva y se acreditó un desempeño memorable en su carreras en las Grandes Ligas. El pelotero venezolano selló nuevos topes de imparables y remolcadas en una sola temporada de MLB.

Con tres imparables frente a Oakland, el experimentado criollo llegó a 120 hits en la actual edición, siendo la primera vez que lo consigue en una campaña completa de MLB. De la misma manera, el primera base alcanzó las 78 remolcadas en 2025, un nuevo tope también en fletadas.

Contreras mantiene las esperanzas de los Cardenales de San Luis de Postemporada en la recta final de la zafra. El inicialista colecciona promedio al bate de .254, 20 jonrones, 66 anotadas, 78 impulsadas, .338 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .786 en 130 juegos.