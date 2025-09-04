Neymar habría recibido una herencia de empresario brasilero: ¿De cuántos millones?

Suscríbete a nuestros canales

La estrella de Brasil, Neymar, es nuevamente noticia y no por algo atado a su talento dentro del terreno de juego, sino por un hecho fuera del mismo que tiene a propios y extraños sorprendidos.

Justamente, después que la prensa brasilera se hiciera eco de una información adelantada por el canal de televisión 'Bandeirantes', en la que un multimillonario de ese país habría decidido dejar su fortuna al carioca a través de su testamento.

Hasta ahora, este hecho solo ha sido referenciado en medios de comunicación, pero se desconoce la identidad de la persona, que estaría dejando al jugador, según aproximaciones, una suma que asciende a los 1.000 millones de dólares.

Los detalles del testamento a Neymar

El recorrido lleva todo al pasado mes de julio de 2023, en el que un empresario de 30 años y que detallan con problemas de salud, asistió acudió a unos despachos de Porto Alegre para oficializar su decisión.

Lo anterior es un hecho tan normal como habitual, eso sí, sin mencionar que no ocurre todos los días que este paso se de incluyendo a la estrella brasilera.

El mencionado empresario habría detallado en el escrito que la suma a entregar al jugador estaba sobre los 1.000 millones de dólares, una cifra sorprendente, más si cabe que desde Brasil estiman la fortuna del futbolista en también unos 1.000 millones de dólares.

"Es el testamento definitivo del testador, que, respetando la herencia legítima, determina que la parte disponible de sus bienes se destinará a Neymar da Silva Santos Junior", dice el testamento.

Que agrega: "Aunque ya casi tengo 31 años, no gozo de muy buena salud, y por eso me doy cuenta de que no tengo a quién dejarle mis cosas si alguna vez fallezco...Yo también sufro difamaciones, soy un hombre de familia, y la relación (de Neymar) con su padre me recuerda mucho a la que tenía con el mío, quien ya falleció. Pero, sobre todo, sé que no es egoísta, algo poco común hoy en día".

Hasta ahora no ha habido pronunciamiento oficial de Neymar sobre esta noticia, pero habrá que estar muy atentos a lo que el futbolista pueda decir.