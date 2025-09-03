¿Habrá variantes? Este sería el once probable de la Vinotinto ante Argentina

Suscríbete a nuestros canales

La selección venezolana de fútbol jugará este jueves ante Argentina, siendo su último partido como visitante y el penúltimo que disputará en las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos-México-Canadá 2026.

Dicho encuentro en el Estadio Más Monumental, al igual que el que tendrá ante Colombia en Maturín, resulta clave en las aspiraciones de 'La Vinotinto' en sus intenciones de clasificarse por primera vez en su historia a una cita mundialista.

Por esta misma razón, el seleccionador Fernando 'Bocha' Batista no quiere guardar figuras pensando en el siguiente encuentro, pues se encuentra decidido a sacar los puntos en Buenos Aires: "Nosotros vinimos a arruinar el Messipalooza", declaró, en referencia al último encuentro de Lionel Messi por eliminatorias.

Las bajas de la Vinotinto

Aun así, no podrá contar con jugadores como José 'Brujo' Martínez ni con Telasco Segovia, pues ambos poseen sanción por acumulación de tarjetas amarillas. Sin embargo, estos podrán jugar el último partido ante Colombia.

Tampoco tendrá a disposición a David Martínez, quien, por protocolos de la Major League Soccer, liga donde juega, aún no puede viajar e incorporarse a la delegación venezolana: "Esperamos que David Martínez pueda llegar el sábado en Margarita", manifiesta 'Bocha' Batista.

Alineación probable

Rafael Romo; Jon Mikel Aramburu, Wilker Ángel, Nahuel Ferraresi, Miguel Navarro; Tomás Rincón, Daniel Pereira, Cristian Cásseres; Yeferson Soteldo, Jefferson Savarino, Salomón Rondón. DT: FERNANDO 'BOCHA' BATISTA (Argentina).