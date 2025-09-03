LaLiga: Valverde es sancionado por cuatro partidos

Suscríbete a nuestros canales

Nuevas noticias y sorpresas surgen desde España y su Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), desde donde se dio a conocer este miércoles algunos castigos correspondientes a la tercera jornada de LaLiga EA Sports, destacando una particularmente: Ernesto Valverde.

Al técnico del Athletic Club Bilbao le cayeron de suspensión cuatro partidos atados a la expulsión del técnico en el duelo que mantuvo en el estadio de La Cartuja ante el Real Betis, en el que los vascos se llevaron el triunfo con marcador 1-2.

En el acta arbitral se recogió que el estratega fue expulsado al minuto 99' del compromiso y la razón se apegaba a una protesta de manera constante y ostensible a una decisión del principal Isidro Díaz de Mera, en la que incluso le hizo abandonar su zona técnica con gestos de visible desacuerdo.

A su vez, en el relato del colegiado se extendió que el técnico aplaudió su decisión en clara señal de desaprobación hacia su desempeño.

Las razones del duro castigo a Valverde

Desde el Comité han analizado los hechos y han considerado lo ocurrido como algo merecedor de un castigo, sobre todo por estos dos apartados.

Esa división tiene su particularidad en dos partidos de suspensión por protestas (artículo 52 en conexión con el 127 del Código Disciplinario) y los otros dos por las conductas consideradas como menosprecio hacia el cuerpo de colegiados (artículo 124).

Con esto sobre la mesa, el propio Athletic deberá medirse en sus venideros duelos sin contar con las estrategias de Valverde en zona técnica presencia, dado que este castigo entra en vigor inmediatamente, aunque podrá ser recurrido ante órganos competentes de la Federación.