Barcelona confirmó su lista de jugadores para la Champions con varias sorpresas

Suscríbete a nuestros canales

Es oficial. El FC Barcelona ya tiene definido el listado de jugadores para afrontar la venierda edición de la UEFA Champions League 2025/26, conformada por un grupo de 23 futbolistas.

Los culés han previsto su plantilla 'A' para encarar el certamen del 'Viejo Continente', en una delegación que tendrá algunas sorpresas destacadas.

Eso sí, en portería no es precisamente, porque están los protagonistas esperados con Joan García liderando el grupo seguido por Szczesny y Ter Stegen.

En ese listado hay ocho defensas (Kounde, Eric García, Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Andreas Christensen, Gerard Martín, Alejandro Balde y Marc Casadó), cuatro centrocampistas (Pedri, Frenkie de Jong, Gavi y Marc Bernal) y ocho atacantes (Dani Olmo, Fermín López, Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Raphinhha, Ferran Torres, Marcus Rashford y Roony Bardghji).

Las sorpresas del FC Barcelona para la Champions League

Uno de esos nombres que salta a la vista es el de Marc Bernal, ausente en la campaña pasada por una lesión de cruzados y que para este curso ya tendrá ficha del primer equipo en Europa con el dorsal 22.

Este mediocampista tiene la confianza nada más y nada menos que de Hansi Flick. Para muestra solo habría que revisar la pasada temporada cuando fue el titular indiscutible en el doble pivote junto a Pedri. Ahora bien, ya que ha regresado a la acción su incorporación se irá dando paso a paso en una demarcación en la que figuran futbolistas como Gavi, Pedri, Frenkie de Jong y Casadó.

La otra gran sorpresa es Roony Bardghji, el extremo sueco, que fue fichado del Copenhague y que en principio llegaba al club a cumplir un sitio en el filial. Sin emabrgo, sus buenas actuaciones en pretemporada y los entrenamientos convencieron a un Flick, deseoso de ponerle competencia a Lamine Yamal.

Otra alternativa interesante que puede usar el Barcelona es la inscripción de jugadores del filial, porque lo permite la UEFA de forma ilimitada a futbolistas de la cantera a lo largo de la temporada.