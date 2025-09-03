Fútbol Español

¡Baja sensible! FC Barcelona pierde esta importante pieza (+Detalles)

El entrenamiento de este miércoles en la ciudad deportiva blaugrana dejó una mala noticia

Por Ricardo Rodríguez
Miércoles, 03 de septiembre de 2025 a las 12:23 pm
FC Barcelona. Foto: Cortesía
Sant Joan Despí fue el epicentro de las malas noticias, este miércoles, para el FC Barcelona. Una de las estrellas del conjunto blaugrana sufrió una lesión durante la sesión de práctica en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Tal fue el caso del destacado lateral izquierdo, Alejandro Balde, quien presentó una molestia en el bíceps femoral de la pierna izquierda.

¿Qué dijo el equipo al respecto?

La mañana de este 3 de septiembre, el equipo catalán difundió un comunicado informando la baja del jugador, aleando que será por tiempo indefinido.

''Su evolución marcará su disponibilidad'', establece la información compartida por la organización a través de sus redes sociales. Sin embargo, un reporte de Mundo Deportivo, citando información de la Cadena Cope, señala que su presencia en las próximas tres o cuatro fechas se pone en tela de juicio.

Tal es el caso de las próximas dos fechas de LaLiga ante Valencia (14 de septiembre) y Getafe (21); además podría perderse el debut en UEFA Champions League contra el Newcastle (el próximo 18 de este mes).

De acuerdo con su rehabilitación, Balde podría aspirar a jugar la jornada 6 del torneo liguero español, ante el Real Oviedo (24/09) o la séptima ante la Real Sociedad (28/09).

En el lugar del lateral, el defensor Gerard Martín o el actual canterano Jofre Torrents podrían ocupar este lugar en la alineación.

