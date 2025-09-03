Como ver Argentina vs Venezuela en vivo desde Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

El partido entre Venezuela y Argentina por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, se llevará a cabo este jueves 4 de septiembre desde el Estadio ‘Más Monumental’ de Argentina.

La Vinotinto se juega la vida en el camino hacia el repechaje internacional. Mientras que, la selección albiceleste buscará regalarle a su afición y a Leo Messi un último triunfo de cara al próximo Mundial 2026.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni está clasificado al Mundial, caso contrario a Venezuela, bajo el mando de Fernando Batista, que dependen de sí mismo para pelear en la última jornada el repechaje por un lugar en la cita mundialista 2026.

¿Cómo se podrá ver el Argentina vs Venezuela en Estados Unidos?

Vía streaming online

Estados Unidos: fuboTV, UNIVERSO NOW, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo, ViX, UNIVERSO

Hora: 19.30 (Chile, Venezuela, Bolivia y Miami, Estados Unidos)