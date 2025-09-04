Fútbol Internacional

¿Cuánto cuestan los boletos para el Mundial 2026 en Monterrey? (+Detalles)

El estadio BBVA de Monterrey recibirá cuatro jornadas del Mundial de 2026 y estos son los precios de los asientos

Por Ricardo Rodríguez
Jueves, 04 de septiembre de 2025 a las 12:52 pm
Estadio BBVA de Monterrey FC. Foto: Cortesía
Monterrey será una de las tres sedes encargadas en México de albergar los encuentros de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se efecutará entre Estados Unidos, Canadá y el territorio azteca.

El mítico Estadio BBVA fue designado para recibir a más de 50.000 personas el 14, 20, 24 y 29 de junio del próximo año. Y estos son los costos en promedio de los boletos disponibles.

De hecho, en esta misma plaza se disputará la Semifinal del mini torneo de repesca que decidirá a las dos selecciones clasificadas al Mundial vía Repechaje (entre el 23 y 30 de marzo).

Costos de las entradas

En esta ocasión histórica para la nación, ya que México será el primer país que recibe en tres oportunidades un Mundial de Fútbol, los reflectores están puestos sobre Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México (las tres ciudades seleccionadas para la competición). Cabe destacar que México fungió de anfitrión en las ediciones de 1970 y 1986.

De acuerdo con algunos portales informativos locales, que remitieron los costos publicados por FIFA en su sitio web oficial para las ventas, los tickets para presenciar la Fase de Grupos y los Dieciseisavos de Final tienen valores estimados entre los 34.700 y 102.600 pesos mexicanos.

Esta cantidad, equivale a un margen entre 1.800 y casi 5.500 dólares por entrada (dependiendo de la ubicación en las gradas).

Cabe destacar que son 16 las ciudades que tendrán el privilegio de presenciar el desarrollo de este torneo, entre los 3 países organizadores, siendo el MetLife Stadium de Nueva York el sitio designado para la Final del Mundial.

Jueves 04 de Septiembre de 2025
