Una venezolana detrás del himno de los voluntarios del Mundial de Fútbol

En una reciente entrevista con el programa "Fuera de Forma", Alejandra González (DJane Violet) reveló los detalles y los secretos detrás de cada uno de los beats de esta emocionante canción. Con una mezcla de ritmos que combinan la energía global del fútbol con la esencia latina, la pieza busca inspirar y motivar a los miles de voluntarios de todo el mundo que serán parte fundamental del evento deportivo. Los latidos del corazón forman parte esencial de esta mezcla de sonido ya que fue la única petición de la FIFA.

¿Por qué latidos del corazón?

Alejandra compartió que desde la FIFA le enviaron pequeñas directrices de lo que debía contener el beat oficial del tema de los voluntariados. El corazón, como órgano vital, fue la referencia usada para dar a entender el gran valor de los voluntarios en eventos como el mundial.

Durante la conversación, DJane Violet compartió la difícil tarea de guardar el secreto de este proyecto desde noviembre 2024, hasta que se hiciera el anuncio oficial, una noticia que, según sus palabras, ha sido un hito en su carrera profesional.

Este logro no solo destaca el talento de la DJ, sino que también pone en alto el nombre de Venezuela en la escena musical internacional, demostrando la capacidad de sus artistas para colaborar en eventos de talla mundial. La melodía, que ya está disponible para escuchar, promete ser la banda sonora de la dedicación y el espíritu de equipo de los voluntarios del Mundial.

