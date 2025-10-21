EN VIVO: Arsenal y Atlético de Madrid arrancan su duelo: 0-0 por la fecha 3 de la Champions

Suscríbete a nuestros canales

Las estadísticas del encuentro entre Arsenal y Atlético de Madrid de la Champions:

Posesión: Arsenal (46%) VS Atlético de Madrid (54%)

(46%) VS (54%) Tiros al arco: Arsenal (3) VS Atlético de Madrid (0)

(3) VS (0) Fouls cometidos: Arsenal (8) VS Atlético de Madrid (3)

(8) VS (3) Pases Correctos: Arsenal (198) VS Atlético de Madrid (166)

(198) VS (166) Pases Incorrectos: Arsenal (36) VS Atlético de Madrid (36)

(36) VS (36) Recuperaciones: Arsenal (6) VS Atlético de Madrid (2)

(6) VS (2) Tarjetas Amarillas: Arsenal (1) VS Atlético de Madrid (1)

(1) VS (1) Tiros Libres: Arsenal (1) VS Atlético de Madrid (2)

La previa del encuentro entre Arsenal y Atlético de Madrid por Champions League 2025-2026 :

Así llegan Arsenal y Atlético de Madrid

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Champions

Arsenal derrotó por 2 a 0 a Olympiacos en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Champions

Atlético de Madrid llega con envión anímico tras vencer por 5 a 1 a Eintracht Frankfurt.

El árbitro designado para el encuentro fue Davide Massa.

Formación de Arsenal hoy

El equipo dirigido por Mikel Arteta plantea su juego con una formación 4-5-1 con David Raya en el arco; Jurriën Timber, William Saliba, Gabriel Magalhães y Myles Lewis-Skelly en defensa; Martín Zubimendi, Declan Rice, Bukayo Saka, Eberechi Eze y Gabriel Martinelli en el medio; y Viktor Gyökeres en la delantera.

Formación de Atlético de Madrid hoy

Por su parte, los conducidos por Diego Simeone se paran en la cancha con una estrategia 4-4-2 con Jan Oblak defendiendo la portería; Marcos Llorente, Robin Le Normand, José María Giménez, Dávid Hancko en la zaga; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke y Nicolás González en el centro del campo; y con Alexander Sorloth y Julián Álvarez en el ataque.

