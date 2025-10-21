EN VIVO: Finaliza la primera parte con ventaja 2-0 para Inter sobre U. Saint-Gilloise

Suscríbete a nuestros canales

Inter se va al descanso con el marcador a favor por 2-0. Los autores de los goles de la victoria parcial fueron Denzel Dumfries (40' 1T) y Lautaro Martínez (45' 1T). RU Saint-Gilloise tiene 45 minutos para revertir el resultado.

Las estadísticas del encuentro entre U. Saint-Gilloise y Inter de la Champions:

Posesión: U. Saint-Gilloise (67%) VS Inter (33%)

(67%) VS (33%) Tiros al arco: U. Saint-Gilloise (8) VS Inter (2)

(8) VS (2) Fouls cometidos: U. Saint-Gilloise (7) VS Inter (3)

(7) VS (3) Pases Correctos: U. Saint-Gilloise (96) VS Inter (253)

(96) VS (253) Pases Incorrectos: U. Saint-Gilloise (28) VS Inter (30)

(28) VS (30) Recuperaciones: U. Saint-Gilloise (3) VS Inter (1)

(3) VS (1) Tarjetas Amarillas: U. Saint-Gilloise (0) VS Inter (1)

Así llegan U. Saint-Gilloise y Inter

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de U. Saint-Gilloise en partidos de la Champions

U. Saint-Gilloise cayó 0 a 4 ante Newcastle United en el Constant Vanden Stock Anderlecht.

Últimos resultados de Inter en partidos de la Champions

Inter llega con los ánimos arriba luego de vencer 3-0 a Slavia Praga.

El partido en el estadio Constant Vanden Stock Anderlecht fue dirigido por el árbitro Glenn Nyberg.

Formación de U. Saint-Gilloise hoy

David Hubert presentó una alineación 3-6-1 con Kjell Scherpen en la portería; Kevin Mac Allister, Christian Burgess y Fedde Leysen en la línea defensiva; Anan Khalaili, Mathias Rasmussen, Adem Zorgane, Ousseynou Niang, Kamiel Van De Perre y Anouar Ait El Hadj en el mediocampo; y Promise David en la delantera.

Formación de Inter hoy

Por su parte, el entrenador Cristian Chivu ha decidido parar un esquema 3-5-2, con el arquero Yann Sommer; Yann Bisseck, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni como defensores; Denzel Dumfries, Davide Frattesi, Hakan Çalhanoglu, Piotr Zielinski y Carlos Augusto como centrocampistas; y Francesco Pio Esposito y Lautaro Martínez como delanteros.

