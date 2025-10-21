EN VIVO: Finaliza la primera parte con ventaja 2-0 para Inter sobre U. Saint-Gilloise

Inter se va al descanso con el marcador a favor por 2-0. Los autores de los goles de la victoria parcial fueron Denzel Dumfries (40' 1T) y Lautaro Martínez (45' 1T). RU Saint-Gilloise tiene 45 minutos para revertir el resultado.
Las estadísticas del encuentro entre U. Saint-Gilloise y Inter de la Champions:
- Posesión: U. Saint-Gilloise (67%) VS Inter (33%)
- Tiros al arco: U. Saint-Gilloise (8) VS Inter (2)
- Fouls cometidos: U. Saint-Gilloise (7) VS Inter (3)
- Pases Correctos: U. Saint-Gilloise (96) VS Inter (253)
- Pases Incorrectos: U. Saint-Gilloise (28) VS Inter (30)
- Recuperaciones: U. Saint-Gilloise (3) VS Inter (1)
- Tarjetas Amarillas: U. Saint-Gilloise (0) VS Inter (1)
Así llegan U. Saint-Gilloise y Inter
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Últimos resultados de U. Saint-Gilloise en partidos de la Champions
U. Saint-Gilloise cayó 0 a 4 ante Newcastle United en el Constant Vanden Stock Anderlecht.
Últimos resultados de Inter en partidos de la Champions
Inter llega con los ánimos arriba luego de vencer 3-0 a Slavia Praga.
El partido en el estadio Constant Vanden Stock Anderlecht fue dirigido por el árbitro Glenn Nyberg.
Formación de U. Saint-Gilloise hoy
David Hubert presentó una alineación 3-6-1 con Kjell Scherpen en la portería; Kevin Mac Allister, Christian Burgess y Fedde Leysen en la línea defensiva; Anan Khalaili, Mathias Rasmussen, Adem Zorgane, Ousseynou Niang, Kamiel Van De Perre y Anouar Ait El Hadj en el mediocampo; y Promise David en la delantera.
Formación de Inter hoy
Por su parte, el entrenador Cristian Chivu ha decidido parar un esquema 3-5-2, con el arquero Yann Sommer; Yann Bisseck, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni como defensores; Denzel Dumfries, Davide Frattesi, Hakan Çalhanoglu, Piotr Zielinski y Carlos Augusto como centrocampistas; y Francesco Pio Esposito y Lautaro Martínez como delanteros.