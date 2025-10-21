Venezuela gana su segundo juego del Panamericano Sub 23 ante Argentina

Suscríbete a nuestros canales

La selección Sub 23 de Venezuela demostró carácter y precisión al asegurar su segunda victoria en el Campeonato Panamericano de la categoría, que se celebra en Perú. El combinado nacional logró imponerse en un cerrado y disputado encuentro ante su similar de Argentina, sellando la pizarra final con un marcador de 4 carreras por 3. Este triunfo es fundamental para las aspiraciones venezolanas de avanzar con solidez en la competición continental, consolidando un arranque perfecto en el torneo.

El partido contra la novena albiceleste fue un verdadero duelo de estrategias y pitcheo, donde cada carrera tuvo un alto costo. La novena de Venezuela supo capitalizar sus oportunidades ofensivas en los momentos justos y contó con una defensa que respondió bajo presión, logrando contener los bates argentinos en las entradas finales. Esta victoria por la mínima diferencia no solo suma al récord del equipo (2-0), sino que también refuerza la moral del grupo, que venía de ganar en su debut y ahora ratifica su condición de contendiente en la justa que tiene lugar en suelo inca.

Venezuela gana 4-3 a Argentina en el Panamericano Sub 23

Con este resultado, la delegación nacional da un paso firme en la fase de grupos. Mantener el invicto tras dos jornadas sitúa al equipo en una posición privilegiada de cara a la clasificación para la siguiente ronda. El cuerpo técnico destacó la capacidad de la novena para ejecutar el juego pequeño y la solvencia del relevo, factores que fueron determinantes para preservar la ventaja en un desafío que se mantuvo tenso hasta el último out. La victoria ante un rival directo como Argentina siempre tiene un valor agregado en torneos cortos de esta magnitud.

Te podría interesar: Venezuela anuncia su cuerpo técnico para la Copa América de Béisbol 2025

El Panamericano Sub 23 en Perú continúa, y Venezuela ahora debe prepararse para sus próximos compromisos, buscando mantener la racha positiva. El equipo ha mostrado equilibrio entre su ofensiva y su cuerpo de lanzadores, una fórmula clave para aspirar al podio. La concentración y el ajuste a las condiciones del torneo serán vitales para seguir sumando lauros y cumplir el objetivo de luchar por el campeonato, representando con orgullo los colores nacionales en el diamante.