Venezuela anuncia su cuerpo técnico para la Copa América de Béisbol 2025

La Federación Venezolana de Béisbol oficializó el cuerpo técnico que dirigirá a la Selección de Venezuela en la Copa América de Beisbol 2025. Torneo que marcará el regreso del equipo nacional al Monumental de Caracas el 12 de noviembre ante República Dominicana.

Néstor Corredor asumirá el mando como mánager de Venezuela. Está respaldado por una trayectoria de más de una década en Ligas Menores de Milwaukee y presencia activa en Grandes Ligas desde 2020. Su continuidad tras el Premier12 y proyección al Clásico Mundial consolidan su liderazgo.

Venezuela compartirá grupo con República Dominicana, Cuba, Curazao, México y Nicaragua. Buscarán uno de los tres cupos a la Super Ronda que se disputará en Panamá. El debut será el 12 de noviembre en el estadio Monumental de Caracas, arropado por una afición activa.

Staff completo de Venezuela para la Copa América de Beisbol 2025

Néstor Corredor encabeza un cuerpo técnico que representa más que experiencia: continuidad, desarrollo y visión internacional. Su perfil conecta el presente competitivo con el futuro de la Selección de Venezuela, integrando procesos previos y proyectándose al Clásico Mundial.

El resto del Staff será conformado por: Erick Salcedo como coach de banca y tercera base, Germán Meléndez estará en primera, Jorge Córdova asumirá el pitcheo, Raúl Padrón el bateo y Rolando Valles el bullpen. Todos cuentan con experiencia en sistemas de desarrollo de MLB.

Este cuerpo técnico representa una estructura sólida para competir con identidad, criterio y ambición. La combinación de experiencia en desarrollo MLB, conocimiento del entorno latinoamericano y continuidad en procesos recientes permite soñar a Venezuela con el título.