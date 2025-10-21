EN VIVO: Manchester City se lleva la victoria parcial 2-0 sobre Villarreal

Suscríbete a nuestros canales

Con goles de Erling Haaland (16' 1T) y Bernardo Silva (39' 1T), el equipo visitante se impone momentáneamente ante el Submarino amarillo en el Estadio de la Cerámica.

Las estadísticas del encuentro entre Villarreal y Manchester City de la Champions:

Posesión: Villarreal (69%) VS Manchester City (31%)

(69%) VS (31%) Tiros al arco: Villarreal (0) VS Manchester City (2)

(0) VS (2) Fouls cometidos: Villarreal (6) VS Manchester City (5)

(6) VS (5) Pases Correctos: Villarreal (124) VS Manchester City (313)

(124) VS (313) Pases Incorrectos: Villarreal (18) VS Manchester City (19)

(18) VS (19) Recuperaciones: Villarreal (3) VS Manchester City (9)

(3) VS (9) Tarjetas Amarillas: Villarreal (1) VS Manchester City (1)

La previa del encuentro entre Villarreal y Manchester City por Champions League 2025-2026 :

Así llegan Villarreal y Manchester City

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Champions

En su visita anterior, Villarreal empató por 2 con Juventus.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Champions

En la jornada anterior, Manchester City igualó 2-2 el juego frente a Mónaco..

El árbitro Serdar Gözübüyük fue el encargado de supervisar el juego en el Estadio de la Cerámica.

Formación de Villarreal hoy

El entrenador Marcelino García Toral dispuso una formación 4-4-2 con Luiz Júnior defendiendo el arco; Álvaro Mouriño, Juan Foyth, Renato Veiga y Alfonso Pedraza como zagueros; Tajon Buchanan, Santi Comesaña, Thomas Partey y Pape Gueye en el centro del campo; con Nicolas Pépé y Georges Mikautadze como atacantes.

Formación de Manchester City hoy

Por su parte, Josep Guardiola salió a jugar con un esquema 4-3-3, con el arquero Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, John Stones, Josko Gvardiol como defensores; Nicolás Gonzalez, Bernardo Silva y Rico Lewis como centrocampistas; y Savinho, Erling Haaland y Jeremy Doku como delanteros.

