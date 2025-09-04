SAIME anuncia operativo especial de cedulación sin cita, conozca los detalle

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) anunció un operativo especial de cedulación y verificación de datos, en todas las oficias a nivel nacional. En este sentido, serán atendidos exclusivamente los venezolanos con documentación de identidad en un rango de 22 y 23 millones.

¿Cuáles son los requisitos?

Al presentarse en las sedes, los ciudadanos venezolanos deben tener a la mano una copia simple del Acta de Nacimiento, y los extranjeros una copia de la Gaceta Oficial o la Constancia de Naturalización, para gestionar su cédula. El horario de atención será de 8:00 am a 2:00 pm.

De igual modo, el ente identificador exhortó a mantenerse informados a través de sus redes sociales oficiales.

¿Para quién está dirigido el operativo?

Quienes tengan deteriorado o vencido su documento de identidad podrán asistir a cualquiera de las oficinas en el país para tramitar la renovación. Además, los usuarios que ameriten la modificación de sus datos personales a nivel de sistema pueden presentarse en el horario establecido.

Recomendaciones