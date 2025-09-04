SAIME anuncia operativo especial de cedulación sin cita, conozca los detalle

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) anunció un operativo especial de cedulación y verificación de datos, en todas las oficias a nivel nacional. En este sentido, serán atendidos exclusivamente los venezolanos con documentación de identidad en un rango de 22 y 23 millones.
¿Cuáles son los requisitos?
Al presentarse en las sedes, los ciudadanos venezolanos deben tener a la mano una copia simple del Acta de Nacimiento, y los extranjeros una copia de la Gaceta Oficial o la Constancia de Naturalización, para gestionar su cédula. El horario de atención será de 8:00 am a 2:00 pm.
De igual modo, el ente identificador exhortó a mantenerse informados a través de sus redes sociales oficiales.
¿Para quién está dirigido el operativo?
Quienes tengan deteriorado o vencido su documento de identidad podrán asistir a cualquiera de las oficinas en el país para tramitar la renovación. Además, los usuarios que ameriten la modificación de sus datos personales a nivel de sistema pueden presentarse en el horario establecido.
Recomendaciones
-
Las autoridades hacen un llamado a los usuarios a asistir a tempranas horas, debido a la gran afluencia de personas.
-
En el operativo especial recibirán orientación y asesoría en materia de identificación.
-
Los servicios son gratuitos, por lo que no deberá cancelar monto alguno para acceder a ellos.
-
Para mayor información pueden ingresar en las redes sociales del SAIME.