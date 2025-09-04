Servicios

SAIME anuncia operativo especial de cedulación sin cita, conozca los detalle

El ente identificador exhortó a los usuarios a mantenerse informados a través de sus redes sociales oficiales

Por Meridiano

Jueves, 04 de septiembre de 2025 a las 01:41 pm
SAIME anuncia operativo especial de cedulación sin cita, conozca los detalle
Foto: Referencial / Cortesía
El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) anunció un operativo especial de cedulación y verificación de datos, en todas las oficias a nivel nacional. En este sentido, serán atendidos exclusivamente los venezolanos con documentación de identidad en un rango de 22 y 23 millones.

¿Cuáles son los requisitos?

Al presentarse en las sedes, los ciudadanos venezolanos deben tener a la mano una copia simple del Acta de Nacimiento, y los extranjeros una copia de la Gaceta Oficial o la Constancia de Naturalización, para gestionar su cédula. El horario de atención será de 8:00 am a 2:00 pm.

De igual modo, el ente identificador exhortó a mantenerse informados a través de sus redes sociales oficiales.

¿Para quién está dirigido el operativo?

Quienes tengan deteriorado o vencido su documento de identidad podrán asistir a cualquiera de las oficinas en el país para tramitar la renovación. Además, los usuarios que ameriten la modificación de sus datos personales a nivel de sistema pueden presentarse en el horario establecido.

Recomendaciones

  • Las autoridades hacen un llamado a los usuarios a asistir a tempranas horas, debido a la gran afluencia de personas.

  • En el operativo especial recibirán orientación y asesoría en materia de identificación.

  • Los servicios son gratuitos, por lo que no deberá cancelar monto alguno para acceder a ellos.

  • Para mayor información pueden ingresar en las redes sociales del SAIME.

