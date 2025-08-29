Saime: Pasos clave para certificar la cédula y el pasaporte de forma rápida en línea

Suscríbete a nuestros canales

El Saime activó en su portal web la opción para certificar datos de la cédula de identidad y el pasaporte sin necesidad de acudir a una oficina, dicha modalidad digital busca simplificar los procesos y ofrecer mayor comodidad a los ciudadanos dentro y fuera del país.

Uno de los principales aportes de esta herramienta es que permite a los venezolanos residenciados en el extranjero validar sus documentos de forma rápida y segura. Gracias a este sistema, ya no es necesario trasladarse a una sede consular o a oficinas del Saime, lo que facilita trámites migratorios y administrativos.

Procedimiento paso a paso para certificar la cédula y el pasaporte online

El organismo explicó que el proceso se realiza en pocos minutos. Para ello, el ciudadano debe:

Acceder al portal web oficial del Saime.

Iniciar sesión con usuario y contraseña.

Seleccionar la opción “ Solicitar certificación ”.

Verificar los datos y aceptar los términos.

Realizar el pago para completar el trámite.

Con este servicio en línea se eliminan filas, retrasos y la necesidad de intermediarios, lo que fortalece la transparencia del proceso. Además, el usuario tiene control directo de la gestión y puede obtener el documento certificado desde cualquier lugar con acceso a internet.

Asimismo, el organismo resaltó que la certificación de cédula y pasaporte en línea forma parte de un plan de modernización tecnológica, lo que apunta a garantizar procesos más confiables y accesibles para los venezolanos, tanto en territorio nacional como en el exterior.