William Contreras sigue encendido y presenta su candidatura al Bate de Plata (+Numeritos)

Si un bateador está encendido en este momento en los Cerveceros de Milwaukee, sin duda alguna es William Contreras. El venezolano vive un momento de forma espectacular con el madero, y de manera sensacional se ha recuperado para mostrar números dignos de un receptor de élite.

El catcher de los Cerveceros tuvo un mes de agosto realmente fenomenal, en donde bateó para .279/.371/.549/.921, con nueve cuadrangulares y la espectacular cifra de 24 carreras impulsadas, por lo que sin duda alguna fue clave para que los Cerveceros de Milwaukee ganaran 21 de los 30 juegos disputados.

Además, William Contreras inició con el pie derecho el mes de septiembre, ya que ha conectado imparables en sus dos primeros juegos del mes, y en el triunfo conseguido este 3 de septiembre ante los Phillies de Filadelfia consiguió embasarse en par de ocasiones, para seguir acumulando méritos para meterse en la pelea por el Bate de Plata.

William Contreras, ¿Bate de Plata?

Y es que en efecto, con el sensacional nivel que ha mostrado William Contreras hasta los momentos, el receptor de los Cerveceros de Milwaukee no solo se ha convertido en una pieza clave de su equipo en esta buena racha, sino que además se ha convertido en una seria amenaza en la pelea por el Bate de Plata.

El menor de los hermanos Contreras es el careta con más inatrapables conectados en la Liga Nacional, con 133, y además es también segundo en impulsadas (69), en OBP (.356), y tercero en OPS (.768), cuadrangulares (17) y en extrabases (43), números que realmente hablan de su enorme nivel.

Eso sí, es preciso resaltar que el venezolano tiene dos grandes contendientes en esta lucha: Hunter Goodman y Will Smith, especialmente el jugador de los Rockies, que tiene 27 vuelacercas y 82 carreras impulsadas. Sin embargo, un buen mes de septiembre podría darle todavía más argumentos a William Contreras, por lo que no se puede dejar su nombre en el olvido.