Estados Unidos: Pausa en emisión de visas y quiénes se verán afectados por la medida

Expertos advierten que esta pausa podría afectar la operación de diversas industrias y encarecer los costos laborales en el corto plazo.

Por Jessica Molero Gómez
Lunes, 25 de agosto de 2025 a las 07:16 pm
Pausa en la emision de visas
Foto: Cortesía
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la suspensión temporal en la emisión de visas de trabajo, generando atención internacional. La medida tiene como objetivo proteger la seguridad y equilibrar el mercado laboral, aunque ha desatado debates sobre sus posibles efectos económicos y sociales en distintas industrias del país.

La suspensión se fundamenta en la necesidad de proteger empleos locales y garantizar la seguridad en diferentes sectores laborales. Autoridades estadounidenses consideran que la regulación de la llegada de trabajadores extranjeros puede prevenir riesgos y asegurar que la fuerza laboral interna no se vea afectada por la competencia externa.

Cada año, miles de visas de trabajo temporales y permanentes son otorgadas, permitiendo que extranjeros residan y laboren legalmente en Estados Unidos. La pausa anunciada interrumpe este flujo y podría generar retrasos en la contratación de personal especializado, afectando tanto a empleadores como a solicitantes.

Tipos de visas afectadas

Entre las categorías más relevantes de visas de trabajo se encuentran:

  • H-1B: para profesionales con ocupaciones especializadas.

  • H-2A: destinada a trabajadores agrícolas temporales.

  • H-2B: para empleos no agrícolas temporales, como construcción o turismo.

  • L-1: para transferencias de empleados dentro de empresas multinacionales.

  • O-1: para personas con habilidades extraordinarias en áreas científicas, artísticas o comerciales.

 

Proceso de solicitud 

Obtener una visa de trabajo implica varios pasos:

  1. Tener una oferta laboral de un empleador estadounidense.

  2. Que el empleador presente la petición ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

  3. Esperar la aprobación de la petición.

  4. Completar el formulario DS-160 en línea.

  5. Asistir a la entrevista consular con toda la documentación requerida.

  6. Recibir la aprobación o denegación de la visa.

Lunes 25 de Agosto de 2025
