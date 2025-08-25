Estados Unidos: Costco cerrará todas sus tiendas, esta es la fecha y el motivo oficial

Suscríbete a nuestros canales

Costco anunció que todas sus tiendas en Estados Unidos permanecerán cerradas por 24 horas el lunes 1 de septiembre, con motivo del Día del Trabajo (Labor Day), la medida no responde a problemas técnicos, sino a la intención de otorgar a sus empleados un día de descanso para compartir con sus familias y recargar energías.

El Labor Day es un feriado federal, durante el cual oficinas gubernamentales y empleados públicos tienen día libre pagado. Aunque otros negocios deciden de manera independiente si cierran, Costco opta por la clausura temporal para garantizar que su personal pueda disfrutar del feriado, priorizando el bienestar de los trabajadores frente a la actividad comercial.

Días festivos en los que Costco cierra

Además del Labor Day, la cadena aplica cierres en otros días importantes, incluyendo:

Día de Año Nuevo (New Year)

Domingo de Pascua (Easter)

Día de los Caídos (Memorial Day)

Día de la Independencia (4 de julio)

Día de Acción de Gracias (Thanksgiving Day)

Día de Navidad (Christmas Day)

El Labor Day se celebra el primer lunes de septiembre y su origen se remonta al 5 de septiembre de 1882 en Nueva York, con el primer desfile en honor a los trabajadores. La fecha fue propuesta por la Federación Estadounidense del Trabajo y en 1894 se convirtió en ley federal, reconociendo los aportes del movimiento laboral a la economía y el bienestar del país.

Este día no solo celebra el esfuerzo laboral, sino que también marca el final no oficial del verano. Es común que las familias aprovechen para descansar, realizar paseos, barbacoas o picnics, y algunas ciudades organizan desfiles y festivales en conmemoración del Labor Day.