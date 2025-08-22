Revisión masiva de visas en EEUU bajo la administración Trump

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno del presidente Donald Trump ha iniciado un ambicioso proceso de verificación que afecta a más de 55 millones de extranjeros con visas vigentes en Estados Unidos. Esta revisión busca identificar posibles infracciones que podrían llevar a la revocación de sus documentos y, en consecuencia, a la deportación de los afectados.

Un funcionario del Departamento de Estado confirmó que este programa de revisión se inscribe dentro de la política migratoria más estricta implementada desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero. "La verificación continua incluye a todos los titulares de visas vigentes", afirmó el portavoz, aunque no especificó la duración del proceso ni el número exacto de personas que podrían verse impactadas.

Criterios para la cancelación de visas

Las directrices oficiales establecen que los visados pueden ser cancelados si se detectan señales de inelegibilidad. Esto incluye situaciones como haber excedido el tiempo de permanencia autorizado, vínculos con actividades delictivas, amenazas a la seguridad pública o cualquier relación con grupos terroristas. Un funcionario del Departamento de Estado explicó que se revisará toda la información disponible, incluidos registros policiales e inmigratorios, para determinar posibles inelegibilidades.

En los últimos meses, el Departamento de Estado ha incrementado significativamente las revocaciones de visados en comparación con el mismo período del año anterior. Las estadísticas oficiales indican que las cancelaciones de visas de estudiantes han casi cuadruplicado, un fenómeno que se atribuye en gran parte a la participación de extranjeros en protestas pro-palestinas en universidades estadounidenses.

Suspensión de visas para residentes de Gaza

Como parte de esta revisión exhaustiva, la Casa Blanca también ha suspendido recientemente la emisión de visas de visitante para personas provenientes de Gaza. La administración argumenta que es necesario llevar a cabo una "exhaustiva" revisión de los procedimientos utilizados en la concesión de permisos humanitarios desde el enclave palestino.