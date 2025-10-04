MLB: Jackson Chourio tranquiliza a los Cerveceros de Milwaukee (+Info)

Suscríbete a nuestros canales

El jardinero de los Cerveceros de Milwaukee, Jackson Chourio, encendió las alarmas durante el Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Nacional (NLDS) al abandonar el terreno en la segunda entrada por molestias en el tendón de la corva. Sin embargo, el propio pelotero de 21 años aseguró tras el encuentro que su salida fue una medida preventiva y que se siente bien físicamente.

“Estoy contento con la victoria del equipo y me siento bien”, declaró Chourio a los medios, disipando preocupaciones sobre una posible recaída. El jardinero sufrió la molestia mientras corría hacia la primera base tras conectar un sencillo dentro del cuadro, en una jugada que recordó la lesión similar que lo dejó fuera durante todo el mes de agosto.

El día de descanso favorece su recuperación

La programación de la postemporada le juega a favor a Chourio, ya que el domingo será jornada de descanso antes del segundo enfrentamiento contra los Cachorros de Chicago, el lunes por la noche. El cuerpo médico del equipo realizará evaluaciones adicionales para determinar su disponibilidad para el resto de la serie, aunque todo apunta a que podría estar listo para volver a la acción.

La lesión, aunque preocupante por su historial reciente, no parece comprometer su participación inmediata. La gerencia de los Cerveceros se mantiene cautelosa, pero optimista, confiando en que el descanso y el tratamiento permitirán al venezolano continuar su destacada actuación en octubre.

Antes de abandonar el juego, Jackson Chourio inscribió su nombre historia de las Grandes Ligas al convertirse en el primer jugador en registrar tres hits en los dos primeros innings de un juego de postemporada.