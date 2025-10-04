Venezolana Verónica Hardy logra un impresionante triunfo en la UFC

Suscríbete a nuestros canales

La venezolana Verónica Hardy dio un golpe de autoridad durante la tarde de este sábado 4 de octubre en el Ultimate Fighting Championship (UFC), luego de vencer por decisión unánime en su combate por la categoría peso mosca (125 LB).

Hardy logró siempre dominar a la estadounidense de Brogan Walker durante los tres rounds. Esta fue la primera pelea de la venezolana desde Noviembre de 2024. Además, es la décima victoria de Verónica H. como profesional en el octágono y el quinto triunfo bajo la estructura de la UFC.

Round 1 - Inicio Explosivo y Lucha de Contacto

Hardy inició con explosividad, logrando un derribo inicial y manteniendo la pelea a corta distancia para neutralizar los codazos de su oponente. Aunque la oponente, Walker, anotó un derribo, Hardy estuvo a punto de finalizar el round con una llave de brazo.

Round 2- Dominio y Ajuste Táctico de Hardy

La venezolana cambió su guardia para crear confusión y ángulos de ataque. Logró conectar un derechazo que hizo caer a b, tomando la ventaja y la confianza para imponerse con una serie de golpes cruzados.

Round 3- Control Táctico y Sobrevivencia Final

Hardy mantuvo el ritmo del último tercio, alternando combinaciones que Walker no pudo leer. A pesar de esto, la estadounidense consiguió un derribo tardío e intentó una llave de mataleón (estrangulamiento), pero Hardy sobrevivió al ataque final, llevando el round a un cierre lleno de suspenso.