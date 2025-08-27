Hidrocapital activa línea telefónica para la atención de usuarios(+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La Hidrológica de la Región Capital (Hidrocapital) activó una línea telefónica para la atención de usuarios y gestión de reclamos. La información fue difundida mediante su cuenta oficial en Instagram, donde precisaron que los usuarios recibirán un número de reporte para canalizar su solicitud.

¿Cuáles servicios ofrecerán vía telefónica?

En este sentido, los usuarios podrán acceder a una amplia variedad de servicios que incluyen:

Atención inmediata: Para solventar sus dudas y notificar averías en tu comunidad.

Generar reportes: Para brindar seguimiento a sus requerimientos, ofreciendo respuesta oportuna y eficiente.

Comunicación directa: Los habitantes de los distintos sectores en el Distrito Capital podrán crear reportes sobre la calidad de agua. Igualmente, será una canal para la difusión de campañas e interacción con los usuarios.

De este modo, la iniciativa estará a cargo de un “equipo preparado para brindar y dar respuestas con transparencia y eficacia”. La línea será habilitada las 24 horas del día y podrán comunicarse al siguiente número: 0 800 POTABLE (7682253)

Jornada de atención especial en el estado Miranda y La Guaira

Recientemente, el Ministerio del del Poder Popular de Atención de las Aguas (MINAGUAS) llevó a cabo una jornada especial en 21 parroquias del estado Miranda y La Guaira, para solventar la problemática del suministro de agua potable beneficiando a 2.600 familias.

Para ello, se desplegaron 114 trabajados entre ingenieros, técnico y personal especializado en la materia, quienes dieron respuesta a 249 casos reportados mediante la Ven App.

De igual modo, realizaron otras operaciones como reparación de averías, sustitución de averías, destape y limpieza de colectores para aguas servidas. Con ello, el Ejecutivo Nacional suma esfuerzos para consolidar el sistema hídrico y garantizar el acceso al servicio de manera constante en las diferentes localidades a nivel nacional.