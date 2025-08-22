CANTV: Cómo pagar tu servicio “fiao” y mantener tu línea activa sin inconvenientes

Suscríbete a nuestros canales

El sistema Patria se ha consolidado como una herramienta tecnológica clave para los venezolanos, ofreciendo diversas funcionalidades entre ellas, algunas facilitan la gestión de servicios. Es entonces como este sistema gubernamental destaca la posibilidad de mantener la factura de CANTV al día, incluso cuando el usuario no dispone de saldo suficiente, permitiendo un pago “fiao” o crédito temporal que evita la suspensión del servicio.

En pocas palabras, el Monedero Patria asume el costo de la factura cuando no hay fondos disponibles. Por ejemplo, si la factura de CANTV es de 1.200 bolívares y tu saldo es cero, el sistema reflejará un saldo negativo en el monedero. Posteriormente, cuando el usuario reciba bonificaciones o asignaciones especiales del Estado, el saldo se ajusta automáticamente, manteniendo la línea activa sin interrupciones.

Pasos para afiliar tu CANTV al Monedero Patria

Para aprovechar este beneficio, los usuarios deben registrar su cuenta CANTV en la plataforma Patria siguiendo estos pasos:

Ingresar en la sección Servicios y Contratos .

. Registrar el número telefónico fijo que deseas pagar.

Esperar que se cargue la deuda y presionar el botón Pagar .

. Opcionalmente, configurar pagos automáticos para que cada factura se cancele al recibir la información de la deuda.

Otros beneficios del Monedero Patria

Además del pago de CANTV, el Monedero Patria permite realizar múltiples operaciones financieras:

Transferencias de bolívares a familiares registrados.

Recargas de teléfonos móviles.

Pagos de tributos y otros servicios vinculados al sistema.

Estas funcionalidades integradas facilitan la vida diaria de los usuarios, evitando desplazamientos, largas filas o problemas de desconexión de servicios esenciales.

El pago “fiao” a través del Monedero Patria asegura que los usuarios no pierdan conectividad, incluso en momentos de saldo insuficiente, esto contribuye a la tranquilidad de los ciudadanos, quienes pueden continuar usando su línea CANTV mientras esperan recibir sus bonificaciones o asignaciones especiales.