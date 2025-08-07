Cantv: Siga estos pasos clave para recuperar su usuario y contraseña en el portal

Suscríbete a nuestros canales

A través de su perfil oficial de Instagram, Cantv ha publicado una guía práctica para ayudar a sus usuarios a recuperar el acceso al portal oficial en caso de haber olvidado el usuario o la contraseña. Este proceso, completamente en línea, permite reactivar la cuenta sin necesidad de acudir a oficinas físicas, facilitando la consulta de facturas y servicios contratados.

Recupera el acceso al portal web de Cantv sin salir de tu hogar

El procedimiento comienza ingresando al sitio web www.cantv.com.ve. Allí, el usuario debe seleccionar la opción Consulta tu factura, luego hacer clic en Hogares/Pymes, y finalmente en ¿Olvidó sus datos?. Se solicitará el correo registrado originalmente y, en caso de no recordarlo, podrá hacer clic en una opción adicional para recuperar dicho correo mediante datos personales.

Después de introducir el correo electrónico, el sistema solicitará responder las preguntas de seguridad establecidas al momento del registro. Tras validarlas correctamente, se podrá elegir recibir los datos de acceso mediante correo electrónico, donde llegará el usuario y una contraseña temporal. Posteriormente, se debe cambiar esa clave por una nueva más segura.

Pasos para consultar el saldo de Cantv

Con el acceso ya recuperado, el siguiente paso es consultar el saldo pendiente, para ello, hay que ingresar de nuevo al portal web, seleccionar la opción Consulta tu saldo, escribir el código de área y el número de teléfono correspondiente, completar el captcha de seguridad y hacer clic en Envía Solicitud. En segundos, el sistema arrojará el monto adeudado o pagado.