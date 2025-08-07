Tormenta tropical Ivo provoca lluvias intensas, viento y oleaje elevado en estas zonas de México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió su pronóstico del clima para este jueves 7 de agosto de 2025, destacando que los desprendimientos nubosos de la tormenta tropical Ivo ocasionarán lluvias puntuales intensas, rachas fuertes de viento y oleaje elevado en las costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco.
Este fenómeno meteorológico se combinará con otras condiciones atmosféricas como el monzón mexicano, un canal de baja presión y la inestabilidad en niveles altos, lo que provocará precipitaciones en varias regiones del país, además de mantener activa la onda de calor en el norte.
Estados donde se esperan las lluvias más intensas hoy
El SMN detalló los niveles de precipitación esperados para este 7 de agosto, clasificándolos por intensidad y regiones afectadas:
Lluvias muy fuertes a intensas (75 a 150 mm):
-
Sinaloa
-
Nayarit
-
Jalisco (zona costera)
Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm):
-
Chihuahua
-
Durango
-
Colima (costa)
-
Michoacán (costa)
-
Guerrero (oeste)
-
Guanajuato
-
Campeche
Chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm):
-
Zacatecas
-
Aguascalientes
-
Ciudad de México
-
Estado de México
-
Morelos
-
Puebla
-
Oaxaca (sur)
-
Chiapas
-
Veracruz
-
Tabasco
-
Yucatán
-
Quintana Roo
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
-
Sonora
-
Nuevo León
-
Tamaulipas
-
San Luis Potosí
-
Querétaro
-
Hidalgo
-
Tlaxcala
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
-
Baja California
-
Baja California Sur
-
Coahuila
Oleaje elevado y viento fuerte en costas del Pacífico
Además de las lluvias, se prevé que las costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco registren oleaje elevado y vientos con rachas fuertes, por lo que se recomienda extremar precauciones si se reside o transita por estas zonas costeras.
Ambiente caluroso continúa en el norte de México
A pesar de las lluvias, el ambiente extremadamente caluroso persistirá en varias entidades. El SMN prevé las siguientes temperaturas máximas:
Más de 45 °C:
-
Baja California (noreste y suroeste)
-
Sonora
-
Sinaloa (norte)
Entre 40 y 45 °C:
-
Baja California Sur
-
Chihuahua
-
Nuevo León (este)
-
Tamaulipas (oeste)
-
Nayarit (norte)
-
Colima
-
Michoacán (suroeste)
-
Oaxaca
Entre 35 y 40 °C:
-
Jalisco
-
Guerrero
-
Chiapas
-
Durango
-
Coahuila
-
San Luis Potosí
-
Veracruz
-
Tabasco
-
Campeche
-
Yucatán
-
Quintana Roo
Entre 30 y 35 °C:
-
Zacatecas
-
Querétaro (norte)
-
Hidalgo (norte)
-
Puebla (norte y suroeste)
-
Morelos
Clima en el Valle de México hoy, 7 de agosto
En el Valle de México se prevé un amanecer con cielo medio nublado y ambiente fresco a frío, con bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, el clima será templado a cálido, con cielo nublado y chubascos acompañados de descargas eléctricas.
-
Ciudad de México:
-
Mínima: 11 a 13 °C
-
Máxima: 21 a 23 °C
-
-
Toluca, Estado de México:
-
Mínima: 7 a 9 °C
-
Máxima: 19 a 21 °C
-