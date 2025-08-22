¡Nasty! Jesús Luzardo regresa a su mejor versión con impresionantes números (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Jesús Luzardo ha regresado a su mejor versión en la recta final de la temporada 2025 de las Grandes Ligas. El serpentinero destaca entre los lanzadores más dominantes que han los Phillies de Philadelphia en la presente edición.

El zurdo viene de una de sus mejores presentaciones en su carrera en Las Mayores. El venezolano registró un total de 12 ponches en siete capítulos contra los Marineros de Seattle para apuntarse su duodécima victoria en la vigente campaña. La labor frente a los capitalinos fue su cuarto lauro en los últimos cinco juegos iniciados.

Después de tres meses consecutivos donde su efectividad no bajó de los 5.00, Luzardo muestra un desempeño dominante como en sus primeros días en la actual temporada de MLB. El lanzador está encaminado a los 200 ponches en la ronda regular, marca que lograría por segunda vez en su carrera.

Jesús Luzardo domina en el montículo

El serpentinero se ha consolidado como uno de los brazos más confiables en la presente zafra de las Grandes Ligas. Sus números en los últimas salidas lo dejan en evidencia con récord de cuatro juegos ganados y un revés, 34 abanicados, WHIP de 0.84 y una efectividad de 2.32 en cinco aperturas.

Luzardo lidera a la MLB en abanicados con 170 chocolates junto a MacKenzie Gore (Nacionales de Washington) entre lanzadores zurdos. Además de eso, se encuentra en la cima en juegos ganados con 12 lauros, misma que cantidad que tiene Matthew Boyd (Cachorros de Chicago).

El criollo se encamina a su mejor desempeño en una temporada completo de Las Mayores. El lanzador cuenta con récord de 12 victorias y seis derrotas, 170 ponches, WHIP de 1.30 y una efectividad de 4.10 en 26 aperturas.