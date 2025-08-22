MLB

MLB: Yankees tienen estos alarmantes registros ante rivales divisionales

El conjunto neoyorquino debe buscar soluciones lo antes posible para dominar a sus máximos rivales divisionales en esta recta final de campaña

Por Meridiano

Viernes, 22 de agosto de 2025 a las 11:34 am
MLB: Yankees tienen estos alarmantes registros ante rivales divisionales
AP
La organización de los Yankees de Nueva York ha sido de todo menos dominante frente a sus rivales en la División Este de la Liga Americana y más aún cuando les ha tocado enfrentar a los Medias Rojas de Boston y los Toronto Blue Jays durante este 2025.

Si bien es cierto que el conjunto neoyorquino estuvo liderando el primer lugar de la división durante los primeros meses de campaña, todo cambió al final de la primera mitad y en el transcurso de lo que va en la segunda parte del calendario regular.

Yankees en problemas ante equipos de la Liga Americana

Su falta de efectividad para ganar juegos se ve reflejada en lo que ha sido su rendimiento ante dos de sus máximos rivales. Antes del compromiso de este viernes 22 de agosto, los “Bombarderos” tienen marca de 4-13 contra los Red Sox y los Blue Jays en lo que va de zafra.

Por si fuera poco, registran seis ganados y 17 perdidos frente a Boston, Toronto, Astros de Houston y Tigres de Detroit. Estos datos no solo evidencian la posición actual de los Yankees, sino que deben generar una alta preocupación para el cuerpo técnico de Aaron Boone al tratarse de rivales directos.

Si los comandados por su capitán, Aaron Judge, no logran mejorar sus actuaciones ante estos rivales, sus posibilidades de trascender y llegar a una nueva Serie Mundial serán sumamente bajas, ya que todo indica que estos serán los equipos que tendrán que enfrentar en las series cortas de playoffs.

Más allá de las estadísticas, los Yankees de Nueva York deben buscar soluciones lo antes posible si desean no solo pelear por el título divisional, y al mismo tiempo, desean sembrar nuevamente temor en estos rivales que serán los obstáculos en el camino que tendrán que pasar para obtener el tan ansiado título de campeones en MLB.

 

Viernes 22 de Agosto de 2025
