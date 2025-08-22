Estos tres prospectos venezolanos pudieran subir a MLB (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La temporada regular de la Major League Baseball está entrando en su recta final, en poco menos de un mes para que se dispute el juego 162. Con esto, varias organizaciones miran hacia sus sistemas de ligas menores en busca de suplir lesiones o, en su defecto, darles la oportunidad a sus mejores prospectos de tener la experiencia de jugar al máximo nivel y cumplir sus más grandes sueños.

Tomando esto en consideración, hay diversos talentos jóvenes que pueden estar arribando al equipo grande y entre ellos se encuentran tres venezolanos, según los periodistas de MLB, Sam Dykstra y Jonathan Mayo. Estos talentos criollos han destacado considerablemente en las ligas menores y se perfilan como piezas clave del futuro inmediato de sus franquicias.

Prospectos venezolanos

El primero en esta lista tiene que ver con Nelson Rada, jardinero de 21 años y prospecto número 9 de los Ángeles Angels, que ha demostrado poder y velocidad en Doble-A, registrando una línea ofensiva sólida en la presente campaña. Su capacidad para cubrir terreno en los jardines, combinada con un brazo preciso, puede ser una pieza más que interesante de ver para el último mes del calendario, tomando en cuenta que su equipo ya no tiene posibilidad de alcanzar la postemporada.

El segundo en este ranking es nada más y nada menos que Jeferson Quero, receptor de los Cerveceros de Milwaukee (prospecto número 4). A pesar de haber lidiado con algunas lesiones este año, Quero ha impresionado con su madurez detrás del plato, manejo del cuerpo de lanzadores y bate oportuno, lo que son cualidades que encajan a la perfección en el mejor béisbol del mundo.

El tercer nombre a seguir es Moisés Ballesteros, quien ya hizo su debut en la Gran Carpa en este mismo 2025. Es un bateador zurdo versátil que juega como receptor y primera base de la organización de los Cachorros de Chicago. Su retorno a la MLB debería estar más cerca que nunca y aún más si su equipo necesita ayuda ofensiva.

Finalmente, estos tres prospectos venezolanos siguen preparándose para el llamado a las Grandes Ligas y así hacer historia y comenzar a construir su camino como peloteros que pueden llegar a ser grandes figuras de este deporte al más alto nivel.