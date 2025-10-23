NBA: Arrestan a entrenador de Portland Trail Blazers

Suscríbete a nuestros canales

Se ha desatado una ola de escándalos en este inicio de la temporada 2025-26 de la NBA. Chauncey Billups, entrenador de Portland Trail Blazers fue arrestado en la mañana de este jueves 23 de octubre.

El dirigente de la franquicia de Oregón fue detenido por el FBI en relación con un presunto caso de juego ilegal, de acuerdo con la información de Shams Charania. El arresto ha sorprendido a la comunidad deportiva, ya que Billups es un exjugador destacado de la NBA y, actualmente, es una de las figuras más reconocidas como entrenador en la liga.

Según las fuentes policiales, el mandamás de Portland Trail Blazers está siendo acusado de una operación de póquer ilegal vinculada a la mafia. Antes de confirmarse su arresto, el jugador de Miami Heat, Terry Rozier, fue arrestado en un caso de apuestas separado pero relacionado.

Arrestan a entrenador de Portland Trail Blazers

La detención del entrenador se llevó a cabo unas horas después de que los Trail Blazers debutaran en la presente temporada de la NBA, donde sufrieron su primera caída a manos de Minnesota Timberwolves, que contó con una presentación magistral de Anthony Edwards con 41 puntos y 7 rebotes en 41 minutos. Este incidente pone en alerta a la organización y a los seguidores de los Blazers, quienes ahora se enfrentan a incertidumbre respecto al futuro del coach.

Además de su recorrido como entrenador principal en el mejor baloncesto del mundo, Billups tuvo una carrera sólida de 17 temporadas en la NBA, fue campeón con Detroit Pistons en 2004, es el entrenador de Portland desde la temporada 2021 y en abril de este año firmó una renovación multianual, pese a que no ha logrado avanzar a los Playoffs estando al frente del equipo.