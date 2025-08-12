Multas carísimas: la nueva ley de velocidad y cómo evitarlas

Suscríbete a nuestros canales

San Francisco, California, ha implementado una nueva ley para modificar la cultura vial. A partir de este miércoles, las cámaras automáticas de velocidad han entrado en funcionamiento oficial. Los infractores ya no solo recibirán advertencias, sino multas que pueden llegar hasta los $500.

Dónde están ubicadas las cámaras

Un total de 33 cámaras de control de velocidad se han distribuido por toda la ciudad. Estas cámaras se encuentran en calles con alta incidencia de accidentes, zonas con historial de siniestros y cerca de áreas escolares.

La Agencia Municipal de Transporte de San Francisco (SFMTA) es la responsable del sistema. Puedes consultar el mapa con las ubicaciones exactas de las cámaras en su sitio web oficial.

Cómo evitar las multas

La forma más sencilla de evitar las multas es mantener la velocidad dentro del límite. Las cámaras se activan cuando un vehículo excede la velocidad permitida.

También puedes usar aplicaciones de GPS como Google Maps o Apple Maps. Estas aplicaciones han integrado las ubicaciones de las cámaras y pueden emitir alertas.

No obstante, la SFMTA recomienda no depender solo de la tecnología. Es fundamental estar atento a las señales de tráfico físicas.

Costo de las multas por exceso de velocidad

El costo de la multa varía según la velocidad a la que se viaje. La sanción se enviará por correo al propietario registrado del vehículo.

11 a 15 mph sobre el límite: Multa de $50.

16 a 25 mph sobre el límite: Multa de $100.

26 mph o más sobre el límite: Multa de $200.

Más de 100 mph: Multa de $500.

Opciones si recibes una multa

Si recibes una multa, no todo está perdido. Los conductores tienen la opción de apelar si consideran que fue injusta.

También es posible realizar servicio comunitario en lugar de pagar la multa, según las normas de la SFMTA. En caso de que el vehículo fuera robado, puedes presentar una declaración jurada de no responsabilidad.